Festa Madonna della Neve: Al via "Guiness World Record" L'appuntamento al Molo Crocelle del porto di Torre Annunziata

Nell’ambito dei festeggiamenti civili in onore della Madonna della Neve, si sono tenuti tre appuntamenti a Torre Annunziata.

In mattinata, presso il Molo Crocelle del porto di Torre Annunziata, ha preso il via il “Guiness World Record”, promosso dall’Associazione “Gruppo La Piccola Napoli”, con la partecipazione del food blogger torrese Giuseppe Imperatore.L’iniziativa, cosnoste nello sfornare 12.000 pizze in circa 14 ore, per un nuovo record mondiale. Gran parte delle pizze verrà donata alle associazioni del territorio. Madrina dell’evento sarà la cantante e attrice Anna Capasso.

In via Gino Alfani la mostra mercato della biodiversità, organizzata dalla Slow Food Vesuvio. Promozione e diffusione dei principi del cibo buono pulito e giusto presso l’intera area vesuviana. Per l’occasione è stata istituita l’isola pedonale dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nel tratto di strada compreso tra Rampa Nunziante e con corso Umberto I.

Dalle ore 18,30 alle ore 21,30, presso Palazzo Criscuolo, è stato proiettato il documentario “Le rughe del tempo”, di Salvatore Sparavigna e a cura dell'Associazione Oplontorum. Storie e immagini di una Torre Annunziata del passato, nel ricordo di quanti l’hanno conosciuta e la ricordano.