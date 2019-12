Trofeo nazionale pizzaiuoli a Cercola, ecco il vincitore Ben 50 pizzaioli in gara

Si è svolta la 1^ edizione del Trofeo Nazionale Pizzaiuoli Molini Lario organizzato da Ideca Distribuzioni. La manifestazione tenutasi presso il Centro Sportivo di Cercola ha visto sfidarsi oltre 50 pizzaioli in quattro diverse categorie: Pizza in Pala, Pizza Napoletana, Pizza Contemporanea e Pizza Fritta.

A valutare i concorrenti tre giurie (tecnica, di forno e popolare) composte da esperti del settore. Quella tecnica ha visto presenti: Adriana Avallone, Angelo Silvestri, Francesco Mennella, Bruno Brunoni, Pasquale Barretta e Antonio Fusco. Quella di forno composta da: Marco Attanasio e Imma Veloce. La popolare formata da: Concetta Cuozzo, Angela D’Esposito, Clementina Paone, Angelo Forgione, Roberto Esse. A Ciro Sasso il ruolo di giudice di gara, a Vincenzo Varlese il ruolo di direttore di gara.

Tre Maestri Pizzaiuoli sono stati ospiti del Trofeo: Ciro Tutino, Roberto Barone e Roberto Susta. Durante la prima giornata della manifestazione, lunedì 9 dicembre, i partecipanti hanno avuto modo di completare l’iscrizione e preparare gli impasti. Martedì 10 dicembre ha avuto inizio la gara. I concorrenti hanno fatto assaggiare le proprie pizze ai giudici. Mercoledì 11 dicembre si è svolta la fase finale. Ecco i 4 vincitori:

1^ Classificato Pizza in Pala – Francesco Mosca

1^ Classificato Pizza Napoletana – Leopoldo Sommese

1^ Classificato Pizza Contemporanea Ex Aequo - Eduardo Alfano e Gaetano Boccia

1^ Classificato Pizza Fritta – Valerio Pane

Due delle aziende partner, Manna Forni e Sacar Forni, hanno istituito un premio speciale per le migliori pizze cotte in forno a legna ed elettrico. A vincere il premio speciale Manna Forni è stato Carlo Ruocco, il premio speciale Sacar Forni se lo è aggiudicato Francesco Mosca.

I tre vincitori delle categorie Pizza in Pala, Pizza Napoletana e Pizza Contemporanea (escluso l’assente Gaetano Boccia) si sono sfidati per conquistare il titolo di Vincitore Assoluto della 1^ edizione del Trofeo Nazionale Molini Lario. I concorrenti hanno preparato una pizza Margherita, che hanno fatto assaggiare alla giuria tecnica. In base ai voti ottenuti a trionfare è stato Leopoldo Sommese.

I vincitori sono stati omaggiati della Coppa della 1^ edizione del Trofeo Nazionale Pizzaiuoli Molini Lario e del libro “Una pizza per la vita”, del direttore di gara Vincenzo Varlese.