Singolare restauro di un campo da calcio per i bambini L’iniziativa individuale di un imbianchino

L’amore per il proprio territorio sta portando diversi cittadini, o associazioni, a realizzare diversi progetti il cui scopo è riportare dignità e decoro ai propri quartieri, lo testimoniano le numerose segnalazioni che i cittadini inviano al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

A Frattamaggiore, in Via Nicolò Paganini, area delle case popolari del quartiere Madonella, un cittadino ha deciso, di propria iniziativa, di rimettere a nuovo un campetto da calcio peri bambini e le aiuole antistanti.

“Lavoro da circa un mese, investendo tempo e danaro, a questo progetto. L’ho voluto fare perché quel campetto era diventata un’area degradata, veniva utilizzato come parcheggio auto o come deposito di rifiuti ed era giusto creare uno spazio per i bambini, ora che le scuole sono finite, dopo un periodo di lockdown e restrizioni, hanno bisogno di spazi per aggregarsi, socializzare e fare sport. Ho dovuto fare tutto da solo, ma sono contento, l’ho fatto con il cuore. Sabato 20 giugno inaugureremo il campetto e li ci sarà la partecipazione e la collaborazione di tutto il quartiere. ”-ha dichiarato Pasquale Buonomo, di professione imbianchino.

“E’ davvero una bellissima iniziativa che noi sosteniamo ed incoraggiamo. C’è davvero tanto bisogno, soprattutto nei quartieri più a rischio, di interventi di questo genere che nascono dal cuore e dal senso di responsabilità dei singoli cittadini che in questo modo combattono il degrado, l’inciviltà ed il disagio sociale e regalano un futuro più roseo ai più giovani. Noi sosteremo, quindi, queste iniziative e daremo spazio, visibilità e sostegno a chi vuole rendere il proprio quartiere e la propria città un posto migliore. Chiunque voglia dar vita ad iniziative del genere ed ha bisogno di aiuto può inviarci segnalazioni e domande sulla nostra pagina Facebook.”- ha commentato il Consigliere Borrelli.