A Portici è nuovamente emergenza furti come nel 2019 Movimento Cinque Stelle: "Nuove assunzioni nella polizia municipale, ora servono più turni"

A Portici i furti negli appartamenti, in strada e ai danni delle auto in sosta sono nuovamente un incubo per i cittadini. Infatti, l’emergenza si era arrestata solo nel 2020 quando a causa del lockdown, numeri alla mano, era pesantemente diminuita anche l’azione dei malviventi.

A confermare il dato è la polizia di Stato del commissariato Portici-Ercolano, impegnata in prima linea a garantire ordine e sicurezza in città. “Abbiamo appurato – spiega il Movimento Cinque Stelle – che il dato relativo ai furti in appartamento, in strada, ai danni delle auto in sosta, è nuovamente balzato in avanti. Ovvero, secondo le forze dell’ordine, la criminalità ha ripreso gli stessi numeri del 2019. Il dato è preoccupante perché significa che, nonostante gli incredibili sforzi da parte degli uomini in divisa, si fatica ancora a tenere a bada il fenomeno”.

Il Movimento Cinque Stelle ribadisce che, una prima soluzione al problema, potrebbe essere quella relativa alla polizia municipale durante le ore notturne. “Diverse volte – proseguono i consiglieri comunali – abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di utilizzare gli agenti della polizia municipale per turnazioni notturne, in modo da agevolare gli agenti di polizia di Stato impegnati in città, non senza difficoltà: come è noto c’è una sola pattuglia della Ps, che comprensibilmente fatica a coprire l’intera città.

Adesso - aggiunge il Movimento Cinque Stelle - nella polizia municipale di Portici, ci sono state nuove assunzioni, e si può quindi, immaginare di prevedere delle turnazioni notturne a copertura delle aree più soggette alla microcriminalità. Purtroppo – concludono - si verificano ancora numerosi furti ai danni della auto in soste: ruote rubate, marmitte e via dicendo. Uguale lo scenario per quanto riguarda i radi ai danni delle abitazioni private e attività commerciali”.