"A Portici il grattino per la sosta a pagamento sfiora la frode" Movimento Cinque Stelle: “Chiediamo un'indagine interna”

Continua il malumore per la sosta a pagamento a Portici. Questa volta il Movimento Cinque Stelle denuncia una grave anomalia nei parcometri che, accettano denaro anche durante i giorni festivi (di regola la sosta dovrebbe essere gratuita). In sostanza, l’antivigilia e la Vigilia di Natale, i cittadini per paura di una multa hanno comunque inserito le monete nei parcometri e pagato la sosta, quando dovrebbe essere rigorosamente gratuita: “Cercando parcheggio, mi hanno segnalato dei parcometri fuorilegge e non sappiamo quanti ce ne siano sul territorio – spiega Alessandro Caramiello, capogruppo del Movimento Cinque Stelle a Portici -. Questa notte siamo andati a verificare e purtroppo abbiamo riscontrato l’anomalia. Vi ricordo che dopo tante denunce fatte insieme ai cittadini, fu comunicato che per il mese di dicembre, quella scelta scellerata di far pagare tutti i giorni il parcheggio compresi i festivi fu modificata ritornando alla modalità precedente. Fate attenzione – prosegue l’apello rivolto ai cittadini - nei giorni festivi il parcheggio non si dovrebbe pagare. Per noi il servizio di sosta dovrebbe essere gestito diversamente inserendo, tra l'altro, un trasporto pubblico locale, abbonamenti agevolati per i commercianti e creare tanti posti auto. Le aree ci sono ma questa amministrazione è sorda. Noi, comunque, andremo fino in fondo a questa storia