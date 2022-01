Finanziato il progetto per il nuovo Stadio Felice Nappi e campo di basket La ripartenza dello sport a Somma Vesuviana

“Finanziato il progetto per il nuovo stadio Felice Nappi a Somma Vesuviana. Nascerà un polo sportivo, moderno, all’avanguardia, in quanto riqualificheremo tutta l’area estesa al campo di basket del plesso elementare ex Bertona. Dunque avremo un collegamento tra stadio e campo di basket. Ben 770.000 euro provenienti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto dal sindaco alla presenza del Ministro Mara Carfagna”. Lo ha annunciato Sergio D’Avino, Assessore allo Sport del Comune di Somma Vesuviana.

“Andiamo dunque a riqualificare l’intera area dello stadio situato in Santa Maria del Pozzo. E’ una risposta attesa da tempo dalla città che non solo avrà uno stadio ma anche un campo di basket coperto. Aree delle quali potranno godere la scuola -ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano - ma soprattutto i cittadini e le società sportive. E’ un bel progetto con uno stadio bello, moderno, all’avanguardia. L’attenzione di questa Amministrazione Comunale nei confronti dello sport c’è. A Rione Trieste ad esempio, con il completamento della scuola di Via Trentola, nascerà anche una palestra aperta ai cittadini e le sorprese però non sono finite”.