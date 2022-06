A Piano di Sorrento si rompe il fronte dell'opposizione, Mario Russo si distacca L'ex presidente del consiglio comunale Mario Russo si dichiara indipendente col gruppo "Liberi"

Si dividono le strade dei componenti del gruppo consiliare di opposizione "Piano nel Cuore" a otto mesi dalle elezioni amministrative che hanno visto prevalere l'attuale sindaco Salvatore Cappiello con la lista "Fortemente Piano". Il consigliere Mario Russo, nella precedente consiliatura presidente del consiglio e ancor prima assessore, ha formalizzato la sua decisione di costituirsi gruppo indipendente con le denominazione "LIberi" e ha notificato a mezzo pec la sua scelta al Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ruggiero e al sindaco Cappiello.

Russo ha spiegato la sua decisione: "Nessun problema col gruppo di minoranza, anzi avremo più attenzione in commissione, ma non voglio creare difficoltà a nessuno. Così libero dall'imbarazzo gli altri per attacchi che adesso possono essere più mirati. Ho l'obbligo di onorare il mandato elettorale di chi mi ha sostenuto e se ho la vita amministrativa tra le più longeve di questo comune lo devo alla coerenza e alla passione che metto nelle cose".

Smentisce dissapori Vincenzo Iaccarino, ex sindaco e capogruppo dei "Piano nel Cuore": Non mi sembra che le cose stiano esattamente così - ha commentato il capogruppo di minoranza Vincenzo Iaccarino - rispetto le decisioni del collega Russo e mi dispiace di non poter proseguire in un comune impegno, ma almeno per quanto mi riguarda non ho mai preso le distanze dalle sue iniziative nè le ho criticate. Proseguiamo nel nostro impegno anche se autonomamente e sono certo che saranno maggiori i punti di convergenza che le differenze".