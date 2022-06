Un cantiere della Terna sulla rete elettrica compromette viabilità e vivibilità A Piano di Sorrento dal 27 giugno all'8 agosto un cantiere per lavori di Terna sulla rete elettrica

Dal 27 giugno all'8 agosto sarà istituito il senso di marcia alternata al traffico automobilistico su un tratto di strada di circa 150 metri in Via Mortora San Liborio che va dall'intersezione con la statale 163 fino alla Via dei Platani per i lavori di scavo e posa di cavi elettrici da parte di Terna Rete Italia SpA per la realizzazione dell'interconnessione a 150 kv Sorrento-Vico Equense-Agerola.

Il cantiere mobile, che avrà la lunghezza di circa 150 metri, determinerà l'interdizione della carreggita nel tratto di strada dalle ore 7 alle ore 19 e il transito sarà regolato da semaforo. Ovviamente viene inibita anche la sosta con la rimozione coatta di tutti i veicoli. La Polizia Municipale adotterà infine tutte le misure ritenute necessarie per disciplinare le attività e il transito degli autoveicoli.

Com'è possibile che l'Amministrazione comunale del sindaco Salvatore Cappeillo non abbia valutato le conseguenze che i lavori determineranno sulla mobilità con effetti a catena sul traffico peninsulare prospettando alla Terna di far slittare a dopo l'estate questo intervento?

L'interrogativo è più che legittimo tenendo presente che l'autorizzazione a istituire il cantiere è di competenza del Comune che avrebbe avuto tutte le ragioni per chiedere alla ditta di rinviare l'intervento a fine stagione per non compromettere la viabilità e la vivibilità duramente messe alla prova dal traffico ordinario già intensissimo in tutta la Penisola Sorrentina oggettivamente prossima al collasso.