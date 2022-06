Professore muore a 41 anni: la tragedia di Elena. Scuola sotto choc Il dramma della giovane docente stroncata da un male incurabile

Lutto nella comunità scolastica di Mugnano: è morta la professoressa Elena D’Aniello, 41 anni, colpita da un male incurabile. La donna, che ha insegnato alla Cirino-Illuminato di Mugnano e alla scuola Paciotti di Marigliano, era laureato in geologia. Da qualche anno era insegnante di ruolo a Mugnano. La donna, giovane mamma di Mugnano, aveva soltanto 41 anni ed è deceduta a causa di un sarcoma molto raro. Elena era stata ricoverata prima all’ospedale Moscati di Avellino, poi al Monaldi di Napoli ed infine a Boscotrecase prima poi di tornare a casa. I funerali di Elena si sono svolti a Cicciano, nella chiesa di San Pietro Apostolo.Tanti i messaggi di cordoglio per la sua prematura scomparsa.

“Il Preside, i docenti, il personale, gli alunni in particolare il corso R, dell’Istituto Illuminato Cirino si unisce al dolore della famiglia D’Aniello- Casoria per la scomparsa della cara e Dolce Professoressa Elena D’Aniello. Che tu possa riposare in pace, resterai nei nostri cuori”.