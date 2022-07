Unanimi consensi al Sen. Pietro Grasso a Villa Fondi per ricordare Falcone L'occasione è stata la presentazione del libro "Il mio amico GiovannI" scritto con Alessio Pasquini

Il ritorno del Sen. Pietro Grasso a Piano di Sorrento per presentare il suo libro "Il mio amico Giovanni", scritto insieme ad Alessio Pasquini, ha suscitato grandi entusiasmi nel pubblico che ha partecipato alla serata commemorativa della scomparsa del giudice Falcone, fra cui molti studenti del Liceo Classico "P.V.Marone" e dell'Istituto Comprensivo di Piano, riscuotendo altrettanto entusiasmo negli amministratori che hanno organizzato l'evento nell'ambito del cartellone "Estate Blu 2022".

L'Assessore all'Istruzione Antonella Arnese, che aveva già ospitato l'ex magistrato nei mesi scorsi per un incontro con le scuole, ha commentato: "Il senatore Grasso è una di quelle persone che si ascolterebbe con piacere per ore senza mai annoiarsi...un uomo che non ha bisogno di microfoni e voci alte per farsi ascoltare, e per dimostrare il suo spessore non ostenta ma rimane umile nel rispetto di tutti, anche dei ragazzi...una vita vissuta nella lotta contro la mafia, i ricatti della criminalità e la complicità di chi fa finta di non vedere! L'interesse mostrato dagli alunni presenti, nonostante la scuola fosse finita, dimostra che i ragazzi sono sensibili a queste tematiche e se riusciamo a dare loro i giusti strumenti di conoscenza, come le testimonianze dirette di chi ha lottato in prima persona per la legalità, permetteremo loro di fare sempre scelte consapevoli nel rispetto e nella difesa di valori fondamentali in una società civile, come quello della legalità!".

Sulla stessa frequenza il vice sindaco e assessore al turismo e cultura Gianni Iaccarino che ha parlato di "...una serata di testimonianza ed emozioni forti. Si consolida un rapporto speciale con la nostra città e, se mi permettete, anche sul piano umano personale. Un ringraziamento a tutti gli intervenuti, in modo particolare ai ragazzi dell’istituto comprensivo di Piano di Sorrento che al termine della serata, hanno consegnato all’illustre ospite, delle lettere sul tema della lotta alla criminalità organizzata e sulla legalità".

Presenti all'evento il sindaco Salvatore Cappiello e il vice segretario del Comune Giacomo Giuliano che coordina le manifestazioni dell'estate a Piano di Sorrento.