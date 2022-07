Boom di straordinari e spese prima del voto: chiesta indagine Ministero Fondo già esaurito e servizi comunali a rischio ad Acerra

I fondi a cascata elargiti prima delle elezioni prosciugano il fondo annuale e mettono a rischio i servizi: il gruppo "X Acerra Unita" è pronto a chiedere indagine al Ministero dell'Economia e delle Finanze sul caso del Comune di Acerra.

"In questi primi sei mesi dell’anno si è già esaurito l'intero fondo annuale per il lavoro straordinario e il fondo per il salario accessorio dei dipendenti. Tutto molto strano: in presenza di straordinario statale per i referendum e le amministrative, soprattutto con le massicce assunzioni che dovrebbero abbassare l’individuale carico di lavoro, l’uso di centinaia di migliaia di euro “a cascata” in piena campagna elettorale, sta determinando il blocco di importanti attività e il conseguente peggioramento dei servizi" fanno sapere dal gruppo "X Acerra Unita".

"Bisogna accertare le responsabilità politiche e non solo di questa allegra gestione finalizzata a massimizzare il consenso elettorale. Invieremo tutte le carte agli organismi competenti e monitoreremo il tentativo di occultamento di queste responsabilità nella fase della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Non accetteremo che queste politiche “per pochi” vengano scaricate aumentando le tasse o riducendo i servizi per tutti."