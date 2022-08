Le graduatorie per riqualificare il patrimonio edilizio scolastico a Piano Pubblicate le graduatorie di merito delle progettualiutà scolastiche dei comuni della Campania

Il futuro del patrimonio edilizio scolastico campano è scritto nel decreto 409 che la Regione Campania ha pubblicato il 4 agosto scorso in riferimento all'impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Governo col PNRR per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio scolastico esistene coerenti col PNRR.

Con la partecipazione al bando gli enti locali hanno espresso una manifestazione di interesse per la quantificazione dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica in modo da costituire un elenco di progetti coerenti con le linee di intervento del PNRR, da valorizzare all’interno degli avvisi predisposti dal Ministero dell’Istruzione in attuazione del DM 343 del 2 dicembre 2021.

Inoltre tale elenco potrà essere parte integrante della programmazione regionale, cofinanziata con fondi europei e/o fondi nazionali e/o fondi regionali, in materia di edilizia scolastica. Si tratta di una procedura che non determina alcun obbligo finanziario per la Regione "che si riserva la facoltà di utilizzarla ai fini della attuazione di programmi regionali cofinanziati con fondi europei e/o nazionali e/o regionali".

Il piano regionale è stato concepito per realizzare nuove scuola mediante demolizione e ricostruzione, asili nido, scuole per l’infanzia, poli per l’infanzia; mense, palestre e spazi sportivi outdoor; interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio regionale.

Una programmazione che per la Penisola Sorrentina vede la sola Amministrazione Comunale di Piano di Sorrento presente nelle diverse graduatorie con sei diverse progettualità e di queste una soltanto è situata in pole position ai fini dell'ammissibilità a finanziamento e riguarda la realizzazione di una mensa per la scuola "Gargiulo-Maresca" per una spesa di circa 500mila euro.

Entriamo però nel dettaglio di questa progettualità scolastica di cui si è discusso di recente anche in consiglio comunale dove l'Assessore ai LL.PP. e Bilancio Anna Iaccarino ha presentato, insieme al documento di programmazione e bilancio di previsione 2022, anche il Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

1) Manifestazione d'interesse per la presentazione di proposte per la costruzione di nuove scuole mediante demolizione e ricostruzione di edifici (ex art. 1 del DM 343/2021): l'intervento previsto dal Comune riguarda la demolizione e ricostruzioni in situ dell'edificio scolastico "Ferdinando Gargiulo" di Via C. Amalfi che con una valutazione di 39 punti si è classificato in graduatoria al 52° posto (su 54). Un progetto per il quale il Comune ha previsto un costo di € 3.114.428,00, evidentemente sottostimato rispetto all'opera da realizzarsi che è al centro di un lunga diatriba politica da quando l'edificio, oltre dieci anni orsono, fu chiuso e da allora versa in condizioni di assoluta fatiscenza.

Con un concorso di idee è stato realizzato un progetto che prevedeva la realizzazione dell'opera in due lotti e per il quale il Comune aveva beneficiato anche di un primo contributo di 500mila euro da parte della Città Metropolitana di Napoli durante l'amministrazione dell'ex sindaco Vincenzo Iaccarino. La nuova maggioranza del sindaco Salvatore Cappiello, insediatasi a seguito delle elezioni del 2021, non condividendo l'impostazione progettuale e rilevando una serie di problematiche relative all'iter avviato, ha accantonato il progetto e non ha partecipato a un bando del MIUR per demolizione e ricostruzione di scuole con finanziamento interamente a carico dello Stato. Oggi la prospettiva di veder realizzata l'opera si allontana di parecchio a meno che il Comune non escogiti altre soluzioni per coprire l'intero costo dell'opera valutato in circa 15 milioni di euro.

2) Manifestazione d'interesse per Asili Nido

l'intervento previsto dal Comune riguarda la riqualificazione funzionale e il miglioramente dell'attrattività dell'edificio comunale sito in Via San Liborio 9 destinato ad Asilo Nido (micronido). Il progetto occupa l'8° posto in gradutaroria (su 24) con 58 punti di merito e per un costo di € 766.723,00

3) Manifestazione d'interesse per Scuole e Poli per l'Infanzia

l'intervento previsto riguarda l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico di Via C.Amalfi 16 sede della Scuola dell'infanzia "Alice". Il progetto è al 16° posto in graduatoria (su 18) con 18 punti di merito e un costo di € 1.498.703,52.



4) Manifestazione d'interesse per Mense scolastiche

L'intervento previsto riguarda la realizzazione della mensa a servizio dell'edificio scolastico "Gargiulo Maresca" in località Mortora. Qui la proposta è prima classificata in graduatoria con 65 punti e un costo di € 547.219,00.

5) Manifestazione d'interesse per la realizzazione di Palestre

Sono due gli interventi proposti alla Regione: il primo consiste nella realizzazione della palestra a servizio della scuola "M. Massa", classificatosi al 37° posto (su 51) con 30 punti e un costo di € 1.172.683,49.

Il secondo intervento riguarda la realizzazione della palestra a servizio dell'edificio scolastico sede della scuola secondaria di primo grado "G. Amalfi". Il progetto è al 38° posto in graduatoria con 30 punti e un costo di € 1.044.055,46