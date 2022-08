A Piano di Sorrento una pinacoteca a Villa Fondi intitolata a Lorenzo Piras L'inaugurazione si svolge mercoledì 17 agosto alle ore 20 nella Villa-Centro Congressi

Mercoledì 17 agosto alle ore 20 a Villa Fondi sarà inaugurata la pinacoteca intitolata a Lorenzo Piras, tipografo, giornalista e critico d'arte scomparso nel marzo 2011.

“L’inaugurazione della pinacoteca dedicata a Lorenzo Piras è un momento fondamentale nella storia culturale del nostro territorio – spiega il sindaco Salvatore Cappiello – Finalmente viene designato un luogo in cui raccogliere le espressioni artistiche più rilevanti nel nostro paese. L’intitolazione a Lorenzo Piras è un atto dovuto di riconoscenza verso chi per oltre 30 anni ha arricchito Piano di Sorrento e l’intera penisola sorrentina di eventi che hanno fatto crescere e maturare i talenti di tanti artisti. Ho la speranza che questa sala sia sempre una sala viva, qui si dovranno organizzare incontri ed eventi per far fiorire i talenti del nostro territorio. Ringrazio gli artisti e i loro eredi per aver creduto in questo progetto e aver messo gratuitamente a disposizione del Comune e dunque della collettività le opere più significative”.

“La realizzazione di questa pinacoteca è un sogno che accarezzo da oltre 15 anni e che finalmente si realizza – spiega il vicesindaco Giovanni Iaccarino, delegato a cultura, spettacolo e turismo – L’idea parte dal nucleo di artisti che negli anni Settanta e Ottanta ha dato vita in penisola sorrentina a una sorta di Rinascimento che ha avuto come centro una piccola bottega in Via delle Rose, la Tipografia “La Moderna”, dove Lorenzo Piras ideava iniziative per valorizzare tanti giovani talenti. La nostra amministrazione è partita da quel nucleo di artisti per allestire presso Villa Fondi questa pinacoteca e ha deciso di intitolarla a Lorenzo Piras come riconoscimento del suo ruolo di mecenate. Rinnovo un ringraziamento accorato agli artisti e ai loro eredi per aver condiviso questo progetto donando le opere”.

Nella sala al primo piano della Villa saranno esposte opere e dipinti di maestri che hanno un forte legame con la penisola sorrentina tra cui Giuseppe Caliri, Salvatore Cinque, Antonio Schisano, Gaetano Rancatore, Ciro Ruggiero e Angela Valcaccia.