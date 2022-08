A Massa Lubrense le strade sono dissestate e pericolose, denuncia al Prefetto L'opposizione di "Insieme per Massa Lubrense" scrive a Claudio Palomba per incalzare la maggioranza

Neanche a ferragosto l'opposizione dà tregua all'Amministrazione del Sindaco Lorenzo Balducelli e questa volta a muoversi è il gruppo consiliare "Insieme per Massa Lubrense" guidato da Lello Staiano che insieme agli altri due consiglieri, Dorina Iaccarino e Vittorio De Gregorio, ha messo nero su bianco una nota trasmessa al Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nella quale denuncia le grave criticità in cui versano le strade della città.

"Nel silenzio assordante dei nostri politici, sulla questione "strade", ci siamo visti costretti a scrivere al Prefetto di Napoli - spiega il consigliere Staiano - Lo abbiamo fatto perché sentiamo forte quel senso morale del mandato affidatoci, ma soprattutto perché è indecente che dopo anni di promesse le strade massesi versino in questo stato. Non sono strade dissestate, ma pericolose! Si rischia la vita a percorrerle, ma a nessuno dei nostri amministratori sembra interessare. Massa Lubrense non lo merita!".

Nel documento si denuncia il grave stato di dissesto in cui versano le strade massesi a fronte di un'impennata del traffico veicolare che rende ancora più critica la situazione sul fronte della sicurezza.

L'opposizione, evidenziano i tre consiglieri, ha sempre dato un contributo costruttivo al dibattito nell'interesse della città, ma il ritrardo con cui si affronta questo grave problema ha superato i limiti della tollerabilità. La più recente segnalazione, risalente all'inizio del mese di agosto, riguarda le condizione della strada che da Via Villaggio Casa conduce alla frazione di Nerano, una delle eccellenze turistiche del territorio lubrense.

I tre esponenti della minoranza evidenziano al Prefetto che l'Amministrazione ogni anno sostiene un'ingente spesa per risarcire i cittadini dai danni provocati dalle strade dissestate piuttosto che intervenire con un progetto di bonifica e questo costituisce un "danno erariale" perchè fa ricadere sulle casse comunali le conseguenze di eventi che diversamente sarebbero residuali.

Dura l'accusa che i tre esponenti rivolgono alla maggioranza: "...Gli amministratori di Massa Lubrense si comportano come dei sovrani assoluti, slegati da qualsiasi obbligo di rispetto dei principi democratici evitando accuratamente di promuovere una corretta prassi di trasparenza". Da qui la richiesta di un intervento del Prefetto per ripristinare il rispetto delle regole nell'interesse della cittadinanza.