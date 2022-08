Massa Lubrense, il sindaco Balducelli annuncia una class action contro la Gori “Continui disservizi idrici”, diffida agli enti gestori. È polemica

Non se ne può più delle continue interruzioni delle forniture idriche nel Comune di Massa Lubrense e il sindaco Lorenzo Balducelli formalizza una diffida alla Gori, al Distretto Sarnese-Vesuviano e all'Ente Idrico Campano (EIC) per una situazione divenuta effettivamente insostenibile.

"Ad oggi non ho avuto riscontro alla mia nota 17596 del 01.07.2022 nella quale facevo richiesta urgente di interventi sulla rete di distribuzione idrica - scrive Balducelli - in particolare evidenziavo le criticità per le utenze domestiche e non nelle zone di via Mortelle, via Gesine, via San Liberatore e via Capodarco, verso l’abitato di Nerano e Marina del Cantone, con continue interruzioni e disservizi per i cittadini-utenti.

In particolare, per questa ultima zona, la mancanza continua d’acqua nell’ultimo periodo, caratterizzato da considerevoli presenze turistiche, sta creando oltre a notevoli problematiche alle numerosissime famiglie residenti anche alle moltissime attività legate al turismo ed alla ristorazione, in una zona come Nerano-Marina del Cantone visitata ogni giorno da migliaia di turisti. Il tutto sta generando grave danno a tali attività e gravissimo nocumento all’immagine turistica del nostro Comune".

Con la presente nota, reiteriamo quanto già scritto nella lettera 17596 del 01.07.2022 e diffidiamo ognuno per quanto di competenza ad intervenire con la massima urgenza alla risoluzione delle problematiche esposte. La mancata risoluzione delle problematiche esporrà, ognuno degli enti in indirizzo, a prossime class-action promosse dai cittadini e ad azioni risarcitorie da parte delle aziende turistiche ricettive del nostro territorio.

Anche questa Amministrazione, in mancanza di riscontro reale alle urgenti richieste già esposte da tempo, si vedrà costretta ad una azione legale risarcitoria e ad inviare tutta la documentazione inerente i disservizi, alla Procura Regionale della Corte dei Conti per danno erariale".

In merito ai costanti disservizi e interruzioni della fornitura idrica per guasti sulla rete ce ne siamo occupati in un recente articolo nel quale abbiamo evidenziato una ciritica divenuta ordinaria amministrazione da parte della Gori registrandosi decine e decine di interruzioni nel corso dei mesi per guasti sulla rete. Nella sola Massa Lubrense, dall'inizio dell'anno, si contano oltre 40 interruzioni della fornitura idrica per guasti sulla rete.