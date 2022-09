Morti improvvise, la Campania corre ai ripari: Saviano comune cardioprotetto Al via l’installazione di cinque defibrillatori semiautomatici in paese

Da oggi Saviano è un comune cardiprotetto con l’installazione di cinque defibrillatori semiautomatici posizionati sul territorio comunale. In particolare due apparecchi sono stati collocati presso gli uffici comunali, uno a palazzo Allocca mentre altri due Dae nell’auto della polizia municipale e in quella della protezione civile, per assicurare interventi veloci sull’intero territorio comunale.

L’arresto cardiaco è una delle principali cause di morte, può colpire chiunque, in qualunque momento e in qualunque posto, e può essere combattuto solo intervenendo entro i primi minuti, praticando la rianimazione cardiopolmonare e utilizzando il defibrillatore.

Ogni anno in Italia circa 70.000 persone sono vittime di un arresto cardiaco improvviso. Circa un terzo degli arresti cardiaci si verifica nei luoghi pubblici.

Il defibrillatore è un dispositivo medico autonomo e sicuro. Semplicissimo da utilizzare, perché il soccorritore è supportato dalla voce guida che indica i passaggi da compiere. Inoltre, proprio per l’autonomia del defibrillatore nella diagnosi cardiaca, il soccorritore è esente da qualsiasi responsabilità (art.54 c.p.).

Per l’uso dei dispositivi salvavita, sono stati appositamente formati diversi dipendenti comunali, personale della polizia municipale e protezione civile per la cardiorianimazione polmonare con utilizzo del defibrillatore - Blsd = Basic Life Support Defibrillation.

L’intero progetto è stato curato dalla società auexde che, oltre alla creazione di pannelli e segnaletica personalizzati con il logo del comune, avvalendosi della collaborazione di croce rossa italiana comitato di Napoli, ha seguito la formazione del personale (10 unità) che, da oggi, è in grado di affrontare eventi come l’arresto cardiaco.

“Comune Cardioprotetto” è un progetto di cardioprotezione che nasce da una convenzione con la Città Metropolitana di Napoli per la messa in sicurezza dei comuni appartenenti, concedendo fondi per l’acquisto di defibrillatori, teche e formazione. Il comune di Saviano si è attivato per cogliere questa opportunità e fare proprio il principio di solidarietà, con l’obiettivo di combattere l’arresto cardiaco, creando una rete di soccorso tempestiva integrata con il 118, per tutelare la salute e il diritto alla vita di ogni persona presente nel territorio comunale.

E’ intenzione dell’amministrazione implementare la rete dei defibrillatori sul territorio comunale. La presenza sul territorio comunale di postazioni di defibrillazione opportunamente posizionate e segnalate, e di cittadini in grado di riconoscere rapidamente un arresto cardiaco, di praticare una rianimazione cardiopolmonare di qualità e di utilizzare questo semplice ma prezioso dispositivo salvavita, può permettere di donare una seconda chance di vita ad una persona.