Piano di Sorrento, una mattinata di sport in piazza con "Un campione per amico" La manifestazione promossa da Banca Generali è stata voluta dall'Assessore alla PI Antonella Arnese

Stamattina la Piazza della Repubblica si è trasformata in un grande centro sportivo polivalente all'aperto che ha accolto centinaia di studenti dell'I.C. di Piano di Sorrento e della della Primaria Paritaria San Michele che hanno incontrato i campioni dello sport che animano il progetto di Banca Generali "Un Campione per Amico".

Adriano Panatta, Francesco Graziani, Antonella Del Core e Martin Leandro Castrogiovanni hanno trascorso l'intera mattinata negli spazi sportivi delle loro specialità all'uopo allestiti facendo da allenatori ai ragazzi che con entusiasmo hanno partecipato alle esercitazioni dirette dai campioni.

Un evento fortemente voluto da Antonella Arnese, assessore alla Pubblica Istruzione, che ha coinvolto la platea scolastica comunale accompagnata dal dirigente Raffaele Russo e realizzato l'evento con la collaborazione degli altri assessorati, un'iniziativa che ha richiamato nella piazza anche genitori e tanti giovani incuriositi dal fatto di poter incontrare da vicino beniamini dello sport.

I quali si sono prestati anche per foto e selfie, come si può vedere dalle immagini che abbiamo realizzato. Insomma un grande evento che ha emozionato il primo cittadino Salvatore Cappiello che ha sottolineato l'importanza della manifestazione come momento di promozione dello sport, ma anche di inclusione sociale.