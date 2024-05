Per la difesa piace Buongiorno del Torino Sarebbe una delle prime richieste di Conte, ma non sarà facile strapparlo al presidente Cairo

C’è una difesa da blindare. Il primo passo da fare è rendere meno debole il reparto arretrato del Napoli. Il decimo posto degli azzurri al termine della stagione non è casuale. In 38 partite sono stati incassati la bellezza di 48 gol. Venti in più rispetto all’anno dello scudetto. Un tracollo impressionate per un reparto che era il fiore all’occhiello della squadra di Spalletti. Non può essere stato solo l’addio di Kim ad aprire così facilmente la porta a chiunque arrivasse dalle parti di Meret. È stata tutta la fase ad essere un disastro ma anche i singoli hanno contribuito al pessimo rendimento del torneo di Serie A. Con Conte in panchina c’è un assoluto bisogno di prendere un difensore potente. Uno capace di essere determinante in qualsiasi situazione. Giovanni Manna ha individuato in Buongiorno il rinforzo giusto per il futuro. Il centrale del Torino si è fatto valere moltissimo alla corte di Juric al punto di essere diventato un obiettivo di tanti club. Il Napoli, però, ha i soldi per poter investire e convincere il presidente Cairo a cederlo. Il numero uno dei granata chiede almeno quaranta milioni di euro. Una bella cifra ma il ragazzo del ’99 li vale tutti. Ha qualità e quantità e sicuramente con Conte potrebbe diventare ancora più forte. Proprio l’ex ct è sinonimo di certezza all’ombra del Vesuvio. Anche senza le Coppe, il salentino garantisce grandi obiettivi e quindi Buongiorno sarebbe ben lieto di vestire la maglia azzurra. Tutto sta a capire cosa penserà Aurelio De Laurentiis dell’esosa richiesta. Di solito il patron azzurro non è predisposto a sborsare tuttiquesti soldi per un difensore. Ma proprio per risparmiare si è ritrovato con un reparto debole dove ha giocato Juan Jesus quasi sempre titolare. Il brasiliano ci ha messo tantoimpegno ma ha sbagliato molto. Manna, comunque, proverà anche ad inserire una contropartita tecnica. Ostigard potrebbe essere gradito al Torino.