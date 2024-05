Napoli, Folorunsho e Gaetano torneranno alla base Stagioni positive per i due centrocampisti, in prestito al Verona e al Cagliari

Tornano alla base i centrocampisti del Napoli. Andranno in ritiro Folorunsho e Gaetano. Dopo aver dato una mano per la salvezza di Verona e Cagliari, i due azzurri si ritroveranno nella lista dei convocati per i ritiri. Uno di loro potrebbe rimanere alla corte di Antonio Conte. Sarà l’allenatore salentino, dopo averli visti all’opera, a decieere il loro destino. Sono entrambi bravi ma con caratteristiche diverse. Folorunsho è molto forte fisicamente e in un centrocampo di sostanzapotrebbe essere un ottimo elemento. Gaetano, invece, ha qualità da vendere e potrebbe fare comodo infase di impostazione. Può anche darsi che Conte decida di farli restare a tutti e due. Anche perché il reparto centrale si svuoterà. Resteranno in rosa solo Anguissa, Lobotka e Cajuste. Quindi bisogna intervenire sul mercato. Ma anche pensare di puntare a chi già c’è in casa. Naturalmente i due ragazzi proveranno a convincere Conte in ritiro. Già a Dimaro Folgarida ci sarà da sgobbare. Folorunsho è nella lista dei preconvocati da Spalletti ma potrebbe tornare a casa.