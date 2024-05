Conte, si lavora a clausole e dettagli: c'è il "problema" Champions Il nuovo allenatore costa tanto e De Laurentiis vuole tutelarsi in caso di mancata qualificazione

Non sarà un'estate facile per i tifosi del Napoli: i grandi cambiamenti annunciati da De Laurentiis stanno per prendere finalmente forma, ma le incertezze sono ancora tante. A cominciare dall'allenatore: l'attesa per Antonio Conte sta diventando spasmodica, ma occorrerà ancora un po' di pazienza. La trattativa sembra procedere, anche se l'ingente operazione economica richiede molti dettagli da sistemare. In particolare, il presidente De Laurentiis è preoccupato dal rischio di non qualificarsi in Champions nemmeno nella prossima annata. In quel caso l'oneroso contratto di Conte - si parla di 8 milioni a stagione - sarebbe insostenibile. Ecco perché si lavora a garanzie e clausole che possano permettere al Napoli di mantenere i conti in ordine anche in caso di altri fallimenti sportivi.

De Laurentiis in questi giorni è in Spagna con la famiglia, e a condurre la trattativa sono il ds Manna (ancora da ufficializzare) e l'amministratore delegato Chiavelli. Ma non c'è solo il fronte allenatore: il Napoli confida nella cessione di Osimhen con la clausola di 120 milioni per recuperare introiti, ma in agguato c'è il Paris Saint Germain, che punterebbe non solo il nigeriano, ma anche Kvaratskhelia. Anche in questo caso si parla di offerta da almeno 100 milioni. Tantissimi soldi, ma né Conte né De Laurentiis vogliono perdere il talento georgiano. Occorrerà fare muro, col rischio in agguato di una serie di partenze eccellenti - tra cui Di Lorenzo - che potrebbero rendere difficoltoso l'inizio del nuovo ciclo.