Tragedia al Pausilipon: Stroncato dalla meningite muore a soli 8 anni Il dramma del bambino di Teano. Il sindaco: dolore immenso siamo distrutti

Stroncato dalla meningite muore a otto anni. Il piccolo Alessio, il bambino di otto anni di Teano, ricoverato in rianimazione per una forma severa di meningite all'ospedale Santobono Pausillipon di Napoli, non ce l'ha fatta. Il cuore del bambino ha smesso di battere nel tardo pomeriggio per un aggravamento delle condizioni di salute.

A confermare l'accaduto è il sindaco di Teano Giovanni Scoglio: "Ora è il momento del silenzio. Non ci sono parole per descrivere una tragedia simile. Come amministrazione ci stringiamo al dolore dei familiari, un lutto che ha colpito l'intera cittadinanza di Teano".

L'Asl di Caserta ha avviato il tracciamento delle persone entrate in contatto con Alessio nei dieci giorni precedenti la comparsa della malattia, che saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte dell'Asl.