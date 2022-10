A Sant'Agnello nascerà la nuova sede della Compagnia dei Carabinieri Annuncio del sindaco Piergiorgio Sagristani che ringrazio il collega Giuseppe Tito per il risultato

Il Sindaco Piergiorgio Sagristani ha annunciato che la Compagnia dei Carabinieri di Sorrento, diretta dal Maggiore Ivan Iannucci, avrà la nuova sede a Sant'Agnello, nel Palazzo Diaz alle spalle della Stazione della Circumvesuviana per il cui restyling sono stati stanziati 5 milioni di euro.

Spiega Sagristani: "Entro diciotto-venti mesi avranno inizio i lavori a completamento dell'iter burocratico. Per la nostra comunità è un privilegio ospitare un presidio di sicurezza e legalità sul territorio cittadino. Ringrazio il sindaco Giuseppe Tito per aver contribuito al raggiungimento di questo obiettivo. Infatti la partnersgip amministrativa ci ha consentito di raggiungere il numero di abitanti necessario per partecipare al bando. Un'ulteriore conferma del fatto che la sinergia tra i Comuni è un fatto qualificante. Un grazie speciale al maggiore Ivan Iannucci, comandante della Compagnia, che mi ha trasferito determinazione e tenacia nell'affrontare questa sfida che stiamo vincendo insieme".

In passato si era parlato di trasferire a Sant'Agnello la Caserma della Guardia di Finanza attualmente ubicata a Massa Lubrense, progetto che evidentemente non si è potuto concretizzare.

Per Sagristani si tratta di una delle ultime e più importante opere del suo secondo e ultimo mandato sindacale considerando che nella primavera 2023 si andrà alle elezioni per eleggere il nuovo sindaco e consiglio comunale.

La nuova sede della Compagnia dell'Arma si sposta così da Sorrento a Sant'Agnello che si presenta come una realtà dove saranno concentrate nello spazio di poche decine di metri la nuova sede dei Carabinieri a servizio dell'intera Penisola Sorrentina e il nuovo Ospedale che sorgerà al posto dell'attuale Distretto Sanitario 59 il cui inizio dei lavori (il cui costo preventivato e finanziato è di circa 70mln di euro) era stato preventivato dalla Regione Campania entro la fine di quest'anno, inizio 2023.

Come ha evidenziato recentemente il Presidente della Giunta Regionale, l'on. Vincenzo De Luca, la crisi internazionale ha avuto una diretta influenza sui costi delle opere pubbliche nella misura del 30-40% rispetto ai quelli originariamente preventivati, circostanza che mette in grandi difficoltà gli enti oltre che le aziende dovendosi procedere a una rivalutazione delle risorse finanziarie in un contesto di oggettive difficolta.