La polizia municipale rafforza i controlli sul territorio di Poggiomarino Attivata la task force contro abusivismo e irregolarità nei cantieri

La Polizia Municipale incentiva le attività di controllo sul territorio. Nell'ambito delle attività istituzionali, durante il passato mese di ottobre, sono stati sanzionati numerosi automobilisti e ritirate più patenti di quanto accaduto durante l'anno. Le sanzioni per violazione al codice della strada sono state comminate ad automobilisti intenti a parcheggiare negli stalli di sosta riservati ai disabili. La Polizia Municipale ha messo in atto una vera e propria task-force per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia

Di rilevante importanza il numero dei controlli effettuati sui cantieri stradali, che in questo periodo stanno interessando le strade di Poggiomarino. Anti-abusivismo edilizio, contrasto allo sversamento illecito di rifiuti, controllo delle occupazioni di spazi pubblici, controllo delle attività commerciali e mercatali, verifiche alloggiati e residenziali, controlli per le esposizioni pubblicitarie, espletamento deleghe e notifiche dell'Autorità Giudiziaria. Queste le azioni più importanti portate avanti da un comando sotto organico.

"Come assessore alla Polizia Municipale, non posso che ringraziare ed essere soddisfatto del lavoro degli operatori di Polizia Locale. Penso che vada riconosciuto ed apprezzato l’impegno e la dedizione mostrata in un momento molto triste per il settore, che ha dovuto assorbire e forse sta ancora assorbendo la prematura scomparsa del comandante Rita Bonagura. In questo momento difficile per tutti, ho potuto osservare che gli agenti non hanno lesinato impegno e hanno saputo reagire, tutti insieme come gruppo. Hanno evidenziato senso del dovere e si sono assunti ognuno le responsabilità connesse al loro incarico, garantendo la continuità del servizio alla cittadinanza", afferma l'assessore alla Polizia Municipale ed alla sicurezza Raffaele Gragnaniello

"Abbiamo da poco realizzato una data room e reso operativa la video sorveglianza di alcune piazze e alcune strade mettendo a disposizione della Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia uno strumento tecnologico di grande utilità, il cui utilizzo è già oggi di grande ausilio alle attività della Polizia Locale e delle forze dell’ordine. A breve saranno collegate altre zone del territorio", fa sapere l'assessore.

Soddisfatto il sindaco Maurizio Falanga che sottolinea "l'impegno profuso in un periodo molto problematico nella consapevolezza delle lacune del comando" e sul piano politico fa sapere di non avere dubbi, "è chiaramente un altro obiettivo elettorale in materia di sicurezza messo a segno, abbiamo dovuto ricorrere a tante energie ma oltre l'ordinario il comando ha risposto alle criticità effettuando lavori di importanza straordinaria. Ciò è stato possibile grazie alla scia di quanto ha fatto la comandante Bonagura la quale ha lasciato una eredità indelebile che darà sempre frutti al lavoro di squadra del comando".