A Piano di Sorrento prendono il via "Le domeniche in famiglia" al museo Vallet Un'iniziativa culturale e ludica promossa dall'assessore all'istruzione Antonella Arnese

Antonella Arnese è un avvocato civilista che da circa un anno è anche assessore all'istruzione, patrimonio, contenzioso e trasparenza nella giunta presieduta dal sindaco Salvatore Cappiello. Assolutamente estranea alle dinamiche politiche e amministrative, la Arnese nel 2021 ha accettato la sfida della candidatura alle elezioni conseguendo una straordinaria affermazione, risultando quarta eletta con 597 voti di preferenza, numeri ragguardevoli per un'esordiente e che sono risultati decisivi per la "promozione" nell'esecutivo della nuova amministrazione insediatasi nell'autunno 2021.

Le "Domeniche in Famiglia" un modo per trascorrere i pomeriggi tra cultura e gioco

Incontriamo l'Assessore Arnese alla vigilia di un evento assolutamente originale, le "Domeniche in Famiglia", sei appuntamenti dal 20 novembre al 29 gennaio 2023 dove i partecipanti potranno occupare le ore pomeridiane in attività culturali e ludiche secondo un articolato programma messo a punto dall'Assessorato.

Assessore Arnese, con le domeniche in famiglia quale obiettivo si è prefissata?

"Offrire ai ragazzini e ai loro familiari l'opportunità di trascorrere i pomeriggi domenicali tra momenti culturali visitando il nostro Museo "G. Vallet" dove ospitiamo importanti reperti archeologici e in particolare due mostre in 3D che sono davvero straordinarie e assolutamente da far conoscere proprio ai nostri ragazzi. Il mio obiettivo e quello dell'Amministrazione è di puntare sui ragazzi, offrir loro opportunità di conoscenza del paese in cui vivono e così abbiamo strutturato anche delle speciali cacce al tesoro che si svolgono alla scoperta di luoghi e realtà che conservano la memoria del nostro territorio e delle nostre genti".

Insomma un modo alternativo di trascorrere la domenica pomeriggio?

"Assolutamente si, il coinvolgimento delle scuole in questa come in altre attività è fondamentale e come assessore all'istruzione mi premuro di mantenere alta l'attenzione sui problemi della scuola anche offrendo opportunità integrative alle attività didattiche. Dobbiamo lavorare con i nostri ragazzi, a partire dalla scuola primaria, perchè significa investire sul futuro della nostra comunità. Li sensibilizziamo alla conoscenza e questo serve a consolidare anche i rapporti e a condividere progetti in forma di gioco. Un altro tema cui tengo molto è quello della legalità, della cultura delle legalità che dobbiamo trasmettere alle giovani generazioni insieme all'istituzione scolastica. Abbiamo già organizzato alcune iniziative a riguardo, abbiamo avuto tra gli altri il Sen. Pietro Grasso che da ex magistrato si è confrontato e che ci auguriamo di avere ancora per altre iniziative cui sto lavorando per i prossimi mesi".

Arnese: "la centralità della scuola la confermiamo con le iniziative che attuiamo"

Restando in tema di scuole oltre agli interventi sul patrimonio edilizio che cosa avete curato?

"Il ritorno a scuola all'indomani delle restrizioni imposte dalla pandemia covid-19 ha impegnato la direzione scolastica e anche il Comune a garantire la massima fruibilità in sicurezza. In questa ottica il Comune ha acquistato i sanificatori d'aria che sono stati installati in 14 classi, i plessi dell'infanzia, e si tratta di eccellenti strumenti per la sanificazione degli ambienti grazie ai quali i bambini possono vivere la presenza a scuola in assoluta sicurezza. Non appena disporremo delle risorse necessarie ne acquisteremo degli altri perchè sono la soluzione ideale, peraltro indicata anche dagli esperti, per la sicurezza negli ambienti dove si trascorrono tante ore della giornata".

Lei si occupa anche di patrimonio comunale, un settore su cui è sempre stato fatto troppo poco...

"Effettivamente bisogna procedere a una rivisitazione del patrimonio del nostro comune per assumere tutte le conseguenti decisioni che si traducono anche in incremento di entrate per l'ente. Prima il patrimonio era accorpato alla ragioneria e con le carenze di personale e la complessità di gestione sicuramente non è stato fatto molto. Ora il sindaco ha affidato il patrimonio al funzionario Michele Amodio e cominceremo a mettere ordine anche qui perchè serve al comune oltre a essere un dovere a tutela degli interessi dell'ente stesso".

"Il Sindaco Cappiello è una persona eccezionale che amalgama i diversi temperamenti"

E' trascorso un anno dal suo insediamento come assessore, come valuta il rapporto col sindaco e con i colleghi di giunta?

"Devo dire che è un'esperienza interessante e che mi appassiona e alla quale mi dedico con massimo impegno perchè, tra l'altro, ho deleghe su settori importanti. Il sindaco è una persona eccezionale, fa lavorare tutti e riesce ad essere il punto di incontro aiutandoci anche a superare quei momenti di difficoltà che capitano sempre e che possono vederci su posizioni differenti. E' una dialettica vitale, l'importante è raggiungere poi l'unità e su questo il sindaco è come un buon padre di famiglia! Io per carattere sono abituata a essere franca, a rappresentare il mio punto di vista senza riserve mentali e questo sicuramente aiuta a non creare equivoci anche con i colleghi, del resto ognuno ha la propria formazione e la propria sensibilità, stando insieme ci confrontiamo e alla fine condividiamo le decisioni".

(Nella foto l'Assessore Antonella Arnese con Pietro Grasso)