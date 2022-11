"Scuola sicura" a Piano di Sorrento: approvati progetti esecutivi per la Maresca L'annuncio del sindaco Salvatore Cappiello: 2,7 milioni di euro per un polo scolastico d'avanguardia

L'obiettivo è quello di creare un polo scolastico all'avanguardia grazie agli interventi da effettuarsi presso la scuola "Gargiulo-Maresca". Così il sindaco Salvatore Cappiello ha annunciato l'approvazione dei progetti esecutivi di efficientamento energetico e adeguamento sismico che riguardano la struttura scolastica per un importodi oltre 2,7 milioni di euro. Più esattamente 1,5 mln da impiegarsi per l'efficientamento e circa 1,2, mln per l'antisimicità.

A Mortora una scuola più efficiente e più sicura

"Abbiamo compiuto un passo assolutamente importante - spiega il sindaco - con i lavori previsti intendiamo varare un polo scolastico all’avanguardia che possa rappresentare un salto di qualità determinato per l’istruzione, la vivibilità e la sicurezza. La città di Piano di Sorrento potrà avere una struttura di spessore e moderna che punterà all’efficientamento energetico e che, grazie alle verifiche sismiche, sarà sicura ed efficiente diventando un altro punto di riferimento e di miglioramento per la platea scolastica. Non ci fermeremo qui perché il nostro obiettivo è trasformare ogni nostro plesso in un centro moderno e funzionale di formazione scolastica, culturale e umana”.

Secondo Anna Iaccarino, assessore ai Lavori Pubblici "...gli sforzi che stiamo conducendo anche dal punto di vista del finanziamento dell’opera vanno letti nell’ottica di approdare alla realizzazione di interventi che trasformino l’edificio della “Gargiulo-Maresca” in un polo scolastico efficiente e sicuro. Questi lavori insieme a quelli che saranno realizzati per la mensa e per la palestra ci permettono di realizzare una struttura adeguata alle esigenze degli alunni”.