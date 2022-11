A Napoli "Insieme per il sociale", come sport e lavoro favoriscono l'inclusione Iniziativa di Milleculure e Innovaway Spa con i campioni olimpici Diego Occhiuzzi e Patrizio Oliva

"Insieme per il sociale" è un progetto che coniuga sport e lavoro in contesti socialimente difficili come quello del Rione Traiano nel quartiere di Soccavo.

L’A.S.D. Milleculure, presieduta dai campioni olimpici Patrizio Oliva e Diego Occhiuzzi e Innovaway società ICT di livello internazionale, che già hanno condiviso di insediare le rispettive sedi operative nell’Headquarter del Centro Polifunzionale di Soccavo, sono stati promotori del protocollo d’intesa che è stato presentato alla presenza degli Assessori del Comune di Napoli Emauele Ferrante (Sport), Luca Trapanese (Politiche Sociali), Chiara Marciani (Politiche Giovanili e del Lavoro), Occhiuzzi, campione mondiale di scherma e presidente ASD Milleculure, Oliva campione olimpico di pugilato e vicepresidente ASD Milleculure, del CEO di Innovaway Antonio Giacomini e del Chief Service Officer&Innovation Manager di Innovaway Fabio Pacelli. L'evento è stato moderato da Pier Paolo Petino.

Lo sport come fattore di integrazione e orientamento per i giovani

"Insieme per il Sociale” si pone l’obiettivo di favorire l’integrazione dei giovani attraverso attività sportive e percorsi di orientamento che facilitino l’inserimento nel mondo del lavoro in un ambito socioeconomico complesso rappresentando un modello di innovazione sociale.

L’ASD Milleculure opera da anni nel cuore del Rione Traiano dove porta avanti attività sportive e progetti di educazione allo sport anche con l’obiettivo di contribuire a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e di devianza giovanile. Un progetto di inclusione sociale in situazioni di degrado urbano che Innovaway ha voluto sostenere concretamente con una donazione e con un protocollo d’intesa che prevede percorsi di avvicinamento dei giovani alle opportunità di formazione e di orientamento al lavoro.

Innovaway ha avviato la "Talent Accademy" per lo sviluppo di competenze in ICT

L'attenzione di Innovaway per il mondo giovanile si è concretizzata lo scorso aprile con l’avvio di una Talent Academy, un programma formativo esclusivo nato per fornire a giovani talenti le competenze necessarie nell'IT, un settore particolarmente vivace, dinamico e smart, in grado di offrire alle nuove generazioni nuove opportunità di lavoro. La Talent Academy sarà presentata ai ragazzi dell’ASD Milleculure e saranno inoltre organizzati degli open day in cui i ragazzi potranno conoscere da vicino il mondo Innovaway e le sue opportunità.

Il Protocollo d’Intesa prevede anche l’attivazione di una convenzione tra la società e la palestra Milleculure a beneficio dei dipendenti Innovaway, che mette al centro il benessere delle persone e promuove la capacità di equilibrare la sfera lavorativa e quella privata. E Innovaway potrà contare su due life coach d’eccellenza, i campioni Diego Occhiuzzi e Patrizio Oliva.

“Per noi della ASD Milleculure - hanno dichiarato Diego Occhiuzzi e Patrizio Oliva, rispettamene Presidente e Vicepresidente di Milleculure - è un piacere stringere una collaborazione con Innovaway, società di rilievo internazionale che come noi ha scelto di insediare il quartier generale a Soccavo in un progetto di caratura sociale, volto al futuro dei giovani, lo sport come strumento educativo, il lavoro come strumento di dignità”.

Giacomini: "Il nostro impegno deve essere percepito come un valore aggiunto"

“Come società che opera nel campo della digital transformation – spiega il Ceo di Innovaway Antonio Giacomini - avvertiamo la responsabilità di spingere il cambiamento in modo etico e responsabile. La nostra presenza operativa a Soccavo ci rende parte integrante di una comunità con un ruolo proattivo, vogliamo che la nostra presenza qui sia percepita come un valore aggiunto. Con l’ASD Milleculure abbiamo deciso di unire sforzi e competenze. Ci auguriamo che questo progetto diventi un modello di innovazione sociale in grado di essere d’ispirazione anche per altre realtà. Le aziende, soprattutto quelle che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, hanno il dovere di creare valore condiviso: il sociale deve essere considerato e percepito come una parte importante delle strategie di business”.