A Piano di Sorrento nasce la "Stanza dell'ascolto protetto" Iniziativa promossa dalla consigliera ai servizi sociali Pinella Esposito e approvata dalla giunta

Sarà ubicata nella sede comunale la "Stanza dell'ascolto protetto" dove saranno accolte e ascoltate le vittime di violenza e di abusi. L'annuncio arriva nella giornata dedicata alla lotta alla violenza contro le donne e riguarda un'iniziativa deliberata dalla Giunta Comunale su proposta di Pinella Esposito, consigliera delegata ai servizi sociali.

E' la prima iniziativa del genere in Penisola Sorrentina

"E' un obiettivo che perseguo da tempo e che dà inizio a un percorso volto anche a migliorare, insieme alla mia squadra e ai professionisti nel settore, i nostri servizi sociali - spiega la Consigliera - La Stanza dell’ascolto protetto sarà la prima in Penisola Sorrentina e sarà uno spazio dedicato e specializzato per l'ascolto, con particolare riferimento all'ascolto protetto delle vittime di violenze, abusi e maltrattamenti. Questa struttura sarà inoltre adibita agli incontri protetti disposti dall’Autorità Giudiziaria e dalle Forze dell’Ordine, delle persone interessate, in particolar per quanto concerne situazioni di abuso, maltrattamento, violenza di genere.

Serve ascoltare per dare fiducia e sicurezza alle vittime di abusi e violenze

Esiste un cuore sociale grande fatto di professionisti del settore, di operatori sociali che quotidianamente sostengono le vittime di violenze, a iniziare dalle donne e dai più piccoli. Ecco perché è necessario fermarsi ad ascoltare la realtà per cambiare le cose.

Il nostro intento è accogliere le vittime di violenza in un clima di riservatezza e serenità. Se si ha un segreto ingombrante e pesante, con cui ogni giorno fare i conti, è difficile raccontarlo. Soprattutto se si tratta di un bambino o di una donna in fuga dalla violenza. Ma se ci sono dei luoghi protetti, accoglienti, con personale preparato a fronteggiare queste situazioni complesse, si può avere più coraggio, creando un ambiente sicuro e protetto".