Sant'Agnello, M5S: i fondi della rigenerazione urbana per la caserma Carabinieri Rosario Lotito, leader dei pentastellati, contro il Comune per la gestione dei fondi

Rosario Lotito, leader storico del Movimento 5 Stelle in Penisola Sorrentina e probabile candidato alle elezioni amministrative santanellesi della primavera 2023, accusa l'amministrazione del sindaco Piergiorgio Sagristani di esser venuto meno alla promessa di ristrutturare Palazzo Diaz e realizzare 16 appartamenti da assegnare ai cittadini. un centro con negozi e un teatro per costruire invece la Caserma che dovrà ospitare la Compagnia dei Carabinieri di Sorrento.

Lotito: fondi ottenuti insieme al Comune di Meta, ma traditi i cittadini di Sant'Agnello

Spiega Lotito: "Grazie alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 il Comune ha ricevuto un contributo dal governo di 5mln di euro assegnati dal Ministero dell’interno con un vincolo, quello della rigenerazione urbana".

Praticamente, spiega l'esponente pentastellato, questi fondi sono destinati a:

1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico;

2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

3) mobilità sostenibile.

Un bando cui il Comune di Sant'Agnello ha partecipato insieme a quello di Meta trattandosi di risorse destinate a comuni che, associati, superavano i 15mila abitanti. Com'è avvenuto nella vicina Piano di Sorrento, sottolinea Lotito, "...che ha partecipato al bando insieme al comune di Positano dividendosi tali fondi in rapporto al numero degli abitanti, cosi come prevede la legge. Il comune di Piano spenderà la quota a lui spettante per riqualificare i parchi giochi mentre quello di Positano per ristrutturare strade o palazzi pubblici.

Per Palazzo Diaz "danno e beffa", non mantenute le promesse

A Sant’Agnello non verrà fatto niente di tutto questo perchè i nostri amministratori hanno deciso di spendere l’intero contributo per ristrutturare Palazzo DIAZ e destinarlo alla Caserma dei Carabinieri. Quindi oltre al danno anche la beffa: il danno perché a Palazzo Diaz dovevano essere costruiti 16 appartamenti da destinare ai Santanellesi con negozi e perfino un teatro per i ragazzi. La beffa perché noi cittadini abbiamo perso la possibilità di vedere riqualificate aree abbandonate del nostro paese.

Ecco da chi è gestito il nostro amato paese, persone che a tutto pensano fuorchè a noi cittadini".