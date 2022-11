Sant'Antonio Abate, il 30 novembre si inaugura Xmas 80057 - la città del Natale Attesi per il taglio del nastro il Presidente Vincenzo De Luca e l'Assessore Lucia Fortini

"Xmas 80057 - La città del Natale" prende il via dal 30 novembre nella cittadina dei Monti Lattari dove sono state allestite venti aree che ospitano mercatini, laboratori di biscotti animando la grande festa che si conclude a Santo Stefano.

L'intera cittadina si prepara a vivere giornate all'insegna del sano e spettacolare divertimento grazie alla scenografie tematiche e installazioni artistiche con gli angeli di Regent Street che a Londra ogni anno affascinano i turisti di tutto il mondo che vi si recano per le festività.

Al taglio del nastro anche il Presidente De Luca e l'assessore Fortini

Il 30 novembre alle 18.30 il via alla kermesse con l'ccesione dell'albero e il taglio del nastro alle 18.30 in Piazza della Libertà alla presenza del Presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca e dell'Assessore Lucia Fortini.

Nella città del Natale si susseguiranno momenti artistici, di valorizzazione dell'artigianato locale e delle tradizioni anche enogastronomiche, sfilate ed eventi musicali per il divertimento dei bambini ai quali non mancherà di incontrare Babbo Natale nel tradizionale appuntamento più atteso dell'anno.