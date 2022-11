Danni del maltempo: dalla Città Metropolitana 4 milioni di euro ai comuni Stanziati su proposta del consigliere metropolitano Giuseppe Tito i fondi per gli interventi

Si è svolta oggi la seduta del Consiglio della Città Metropolitana di Napoli che, oltre ai tanti argomenti trattati e approvati, ha provveduto a una variazione di bilancio a valere sull'esercizio di previsione 2022-24 per 1 mln di auro a seguito dello stato emergenziale sull'isola di Ischia.

Inoltre è stata approvata, su proposta del consigliere Giuseppe Tito, una variazione di bilancio per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle coste dopo gli eventi del 22 novembre per 4 mln di euro con la modifica del programma triennale dei LL.PP. 2022-24".

I fondi direttamente ai comuni interessati dai danni della mareggiata

Fino a ieri Tito, sindaco di Meta e consigliere metropolitano con delega al mare, coste, costoni e monte Faito, ha effettuato sopralluoghi in tutte le aree costiere danneggiate dal maltempo finalizzati, appunto a valutare l'entità dei primi interventi da effettuarsi sulle aree interessate e a sostegno degli operatori che hanno subito i danni.

Al termine dei lavori Tito ha dichiarato: "Oggi in consiglio metropolitano su mia proposta abbiamo approvato una variazione di bilancio per Euro 4 milioni per finanziare i comuni costieri che hanno subito danni in occasione delle mareggiate del 22 novembre. Daremo risorse per fronteggiare i danni subiti direttamente ai Comuni".