Piano di Sorrento, il Premio Amarena dei Colli al cast di "Doc nelle tue Mani" "Effetto Talk" il progetto artistico-culturale promosso dall'Associazione Archimede con Slow Food

Al via la prima edizione del "Premio Amarena" che venerdì 16 dicembre, alle ore 18 in sala consiliare, dà il via a una iniziativa culturale che si sposa con la cultura del territorio e delle sue peculiarità: nello specifico la tutela di un frutto speciale, l'amarena dei Colli di San Pietro testimonianza residuale di una produzione agricola che si intende rivitalizzare. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione "Archimede" in collaborazione con Slow Food e il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura.

L'Amarena è al centro di un grande progetto di rilancio di questo frutto

La “Comunità Slow Food per la tutela dell’Amarena dei Colli di San Pietro” è al centro di un progetto di ampio respiro nato nello scorso mese di giugno per la tutela di un frutto che si intende promuovere in differenti forme d’arte, non solo campane: dal cinema al teatro, dalla televisione alla fotografia alla letteratura, dalla gastronomia alla musica, dalla moda alla danza, tenendo conto delle nuove forme di comunicazione 4.0 e delle possibili contaminazioni artistiche.

Il programma prevede i saluti istituzionali del Vicesindaco ed Assessore alla Cultura Giovanni Iaccarino cui farà seguito il racconto delle Amarene Appassite dei Colli di San Pietro dichiarate Prodotto Agroalimentare Tradizionale italiano, comprovando lo stretto legame che intercorre tra il frutto, la tecnica con cui viene trattato ed il territorio in cui viene coltivato.

L’amarena non è solo una varietà vegetale il cui uso non può legarsi a quello meramente gastronomico. L’amarena è "cultura" perché legata alla tradizione, è "benessere" per le sue infinite proprietà, è “ecosostenibile” perché rispettosa dell'ambiente.

In questo contesto si inserisce l'iniziativa degli organizzatori di "assegnare il premio alla serie televisiva "Doc - Nelle tue mani" che ha saputo ben rappresentare la speranza di una rinascita dopo gli eventi degli ultimi anni e che ben si sposa con il progetto della nostra comunità volta al recupero di un prodotto, quello dell’amarena, che dopo anni di oblio rinasce più rossa che mai!" dichiara Mario Persico, portavoce del progetto Comunità Slow Food per la tutela dell’Amarena dei Colli di San Pietro.

Ad Alice Arcuri ed Elisa D'Ausanio in premio una creazione artistica artigianale

Il Premio Amarena si inserisce così nell’ambito della manifestazione “Effetto Talk”, l’appuntamento di alto intrattenimento culturale, musicale, d'arte e spettacolo che ha debuttato durante l’ultima estate con protagonisti del mondo dell’audiovisivo (il cast de L’Amica Geniale) e dell’enogastronomia (la food blogger Valeria Di Meglio).

Un format nuovo, pensato e proposto per un pubblico variegato e sempre più vasto, nella versione talk-show dal vivo intervallato da momenti di musica e arte. Grande appassionato dello sciroppo all’amarena dei Colli di San Pietro fu il poeta, autore teatrale, giornalista, narratore e scrittore partenopeo Salvatore Di Giacomo, durante i suoi soggiorni estivi a Sant’Agata sui due Golfi.

Il primo Premio Amarena verrà quindi consegnato ai protagonisti della serie “Doc – Nelle tue mani” che rappresenta il primo “Medical tv" italiano capace di raccontare con realismo e speranza la nuova vita dopo la pandemia da covid-19.

Una serie che ha fatto riscoprire tutta la bellezza del lavoro in corsia, sottolineando l’importanza di una medicina che sappia stabilire un rapporto di empatia tra medico e paziente.

La testimonianza del dottor Antonio Coppola in prima linea sul covid-19

Saranno presenti a ritirare il premio - una creazione artistica originale del laboratorio “Ceramica Artistica Sorrentina” di Piano di Sorrento - due attrici del cast della serie tv Doc-Nelle tue mani, Alice Arcuri (la dott.ssa Cecilia Tedeschi, infettivologa) ed Elisa Di Eusanio (Teresa Maraldi, la caposala del reparto Medicina Interna).

Dai camici bianchi della tv a quelli reali, con l’intervento del dott. Antonio Coppola, medico e dirigente ASL NA 3 SUD e il suo racconto dell’esperienza pandemica vissuta in prima linea sul territorio.

La serata sarà condotta dai giornalisti Anna Chiara Delle Donne e Biagio Verdicchio.

Al termine dell’incontro, la Comunità e la maestra pasticciera Maria Grazia Cocurullo omaggeranno i presenti di alcuni assaggi di dolci a base di amarena dei Colli di San Pietro.