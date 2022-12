Massa Lubrense, domenica bambini in corteo per chiedere la pace nel mondo L'iniziativa è stata promossa dall'amministrazione comunale con le scuole e i volontari

Domenica 18 dicembre nella cittadina costiera i bambini delle scuole si incontreranno e marceranno per la pace, per invocare soluzioni di pace in un tempo di conflitti, di guerre, di dure contrapposizioni e repressioni che stanno disperdendo il senso dell'umanità, del vivere civile.

L'iniziativa è stata promossa dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'ASP Istituti Riuniti di Assistenza all'Infanzia ed il Gruppo Volontari 2020. L'appuntamento è fissato al Parco delle Sirene in via Massa Turro alle ore 14.30 da dove partirà il corteo alle ore 15 diretto a Piazza Vescovado.

Sul sagrato della Cattedrale una riflessione e divertimento per i più piccoli

Sul sagrato dell'Antica Cattedrale è previsto un momento di riflessione e uno di animazione per i bambini con la slitta luminosa di Babbo Natale trainata da un pony, distribuzione di caramelle, manipolazione di palloncini, gonfiabile con la casa di Babbo Natale e esibizione di artisti di strada.

"Con questa iniziativa - sottolinea Mina Minieri consigliere delegato alle politiche sociali e giovanili - abbiamo pensato di far riflettere bambini e famiglie sul tema della pace. Un valore che purtroppo non è scontato, come le cronache purtroppo ci informano, e che va costruito ogni giorno ".

"I bambini - evidenzia Antonella Caputo consigliere delegato alla pubblica istruzione - sono i migliori ambasciatori della Pace nella nostra società è per questo che li abbiamo voluti protagonisti di questa iniziativa ".