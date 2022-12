Massa Lubrense, con i fondi del Pnrr si completano gli impianti sportivi Un milione di euro per completare il bocciodromo e gli impianti sportivi di Via Massa Turro

Grazie ai fondi del PNRR il Comune potrà completare la realizzazione del progetto dell'arch. Maurizio Schiazzano consistente in un bocciodromo e negli impianti sportivi di Via Massa Turro. Il tutto con un finanziamento di un milione di euro ottenuto partecipando al bando per l'accesso ai fondi europei.

Il Sindaco Balducelli: avremmo potuto già aprire l'impianto, ma vogliamo prima completarlo

Il sindaco Lorenzo Balducelli spiega: "Siamo riusciti in questi anni a completare un'opera pubblica che si trovava in stato di abbandono e fatiscente senza intaccare i fondi del bilancio comunale. Eravamo nella condizione di aprire già da un anno il bocciodromo al pubblico. Mancava solamente l'impianto di riscaldamento e condizionamento. È per questo che abbiamo preferito soprassedere all' apertura del bocciodromo per migliorarlo ulteriormente ed utilizzare il primo bando utile per rendere la struttura polivalente. Il PNRR ci ha dato questa possibilità. Con i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea doteremo la struttura di via Massa Turro dell'impianto mancante e renderemo l'intero bocciodromo ad alta efficienza energetica con l'aiuto di pannelli fotovoltaici, abbassando in questo modo i costi di gestione.

Con il nuovo finanziamento miglioreremo il tutto attrezzando ed arredando in modo confortevole una parte della struttura per ospitare il Centro diurno per anziani, dando una connotazione più sociale all' opera. Ci sarà un bar al servizio degli utenti e saranno arredate le aree esterne con panchine e zone ombreggiate. Saranno ulteriormente migliorate le strutture sportive esistenti con ulteriori spogliatoi e dotando l'impianto esterno per la pallavolo e gli altri sport, di nuove attrezzature con giochi anche per i più piccoli. A via Massa Turro non ci sarà un semplice bocciodromo ma una struttura polifunzionale, sportiva e sociale per tutte le età al servizio della nostra comunità".