Frana Ischia, oggi i funerali di Gioacchino: era il padre di una delle vittime La frana, la scia di morte e dolore sull'isola verde

Dolore che si aggiunge a dolore. Lo strazio che travolge la comunità di un paradiso ferito. Ancora un lutto colpisce l’isola di Ischia. Dopo la frana di Casamicciola, si conta un altro lutto, che allunga la scia di morte e tragedia. Venerdì sera è morto Gioacchino Impagliazzo, 66 anni, padre di Salvatore, che di anni ne aveva 32, una delle dodici vittime della alluvione, che lo scorso 26 novembre ha devastato il cuore di Casamicciola. I funerali di Gioacchino Impagliazzo si terranno oggi alle 9.30, nella chiesa Madonna Immacolata alla Sentinella. Gioacchino lascia la moglie Anna, i figli Giusy e Giovanni, il genero Costantino, le sorelle Nunziatina e Fortuna, i fratelli Antonio e Michele , i cognati, nipoti e parenti tutti.

Famiglia distrutta dal dolore

Nel comune isolano sono certi che a stroncarlo sia stato il dolore per la tragica scomparsa del figlio, giovane marittimo che aveva ereditato una piccola costruzione rurale nella zona del Celario - l'epicentro della disastrosa frana da 80 mila tonnellate di fango e detriti staccatasi dal monte Epomeo - che aveva ristrutturato con i suoi guadagni ed in cui, quando non era a bordo, viveva con la sua compagna compagna, Eleonora Sirabella, 31 anni, che è stata la prima vittima accertata della frana. La comunità intanto piange morti e lavora tra fango e macerie per ripartire. Dolore condiviso da tutta l’isola, che piange ancora una morte tragica, che travolge una famiglia distrutta dal dolore.