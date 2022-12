Afragola, gran gala degli ex studenti per i 40 anni del Liceo Brunelleschi Ci sarà anche il sindaco Pannone

In occasione dei 40 anni del Liceo Filippo Brunelleschi di Afragola, un gruppo di ex studenti di diverse generazioni ha organizzato in collaborazione del dirigente e collegio studenti una serie di eventi, riguardanti aree tematiche di attualità e informazione, per accompagnare gli studenti nel periodo di didattica alternativa, settimana autogestita dagli alunni sotto la supervisione dei rappresentanti d’istituto.

Prevista la presenza di ospiti di rilievo del mondo dello sport e dello spettacolo, così come la possibilità di un confronto tra studenti e i già diplomati su argomenti come la salute alimentare e l’importanza dell’attività fisica.

Infine, il tutto culminerà nell’elegante gala della sera del 22 dicembre, organizzato non solo con l’idea di far rivivere i nostalgici ricordi del periodo scolastico per coloro che ormai ne sono lontani da tempo, ma soprattuto per realizzare una raccolta benefica con l’obbiettivo di sostenere lo sviluppo del territorio e della scuola in sé. Vista l’importanza di tale evento per la città di Afragola, sarà presente anche il sindaco Antonio Pannone. La serata sarà inoltre preceduta da un momento di premiazione per gli studenti che si sono mostrati meritevoli durante il periodo particolare di didattica a distanza dovuto alla pandemia da Covid-19. È già attiva una piattaforma in rete per poter prenotare i biglietti, in cui sono fornite tutte le informazioni necessarie per potersi recare al liceo e dare inizio ai festeggiamenti, ampiamente sostenuti da numerosi sponsor del territorio.

Tutte le info sul sito: https://www.iquarantadelbrunelleschi.it