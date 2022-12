Somma Vesuviana: aperte le sale del castello di Totò Il sindaco Salvatore Di Sarno: "Abbiamo puntato sui giovani e sul patrimonio culturale"

“Abbiamo puntato sui giovani e sul patrimonio culturale. Apriamo le sale del Castello di Totò, anticamente Castello di Lucrezia D’Alagno, risalente al ‘400. Nel Castello sarà possibile, fino al 23 Dicembre vedere il ricamo di un tempo con le ricamatrici dal vivo, sul posto, poi rimettiamo al centro gli oratori di una volta. Tutti noi ricordiamo quelli che erano i Campi Estivi nelle parrocchie.

Da Somma partono invece i Campi di Natale nelle parrocchie.

Negli anni ’60 – ’70, i ragazzi si formavano all’interno delle parrocchie. Ecco ritirniamo a quei tempi grazie alla collaborazione con le comunità parrocchiali. Poi aree di creatività nelle piazze, con laboratori artistici. Ben 15 spettacoli per ragazzi e bambini. Ma anche il LudoBus nelle piazze, ad esempio domani in Piazza Mia Martini. Il Concerto per la Pace al Complesso Monumentale Francescano. L’escursione pomeridiana nelle chiese sotterranee. Animazione di piazza tutti i giorni ed in alcuni periodi anche a Via Aldo Moro e Via Roma. Poi tanto teatro con il Summarte palcoscenico per grandi eventi. Ci saranno tanti eventi di cultura locale, con canti popolari e molti concerti. Noi vogliamo che i giovani restino a Somma Vesuviana.

Non uscite da Somma Vesuviana, viviamo la nostra città e spendiamo a Somma Vesuviana, puntiamo sul nostro territorio”.

Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano, a margine del briefing stampa svoltosi oggi in sala giunta per la presentazione del fittissimo calendario di eventi natalizi.