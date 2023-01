Massa Lubrense, altri fondi dalla Città Metropolitana per la sicurezza dei lidi Secondo finanziamento per gli interventi di messa in sicurezza delle aree colpite dalla mareggiata

In Comune non nascondono la grande soddisfazione per l'ulteriore contributo assegnato dalla Città Metropolitana di Napoli per gli interventi da effettuarsi sul lungomare dopo la mareggiata di novembre che ha inflitti gravi danni agli operatori del litorale.

Il provvedimento, fortemente voluto dal consigliere metropolitano e sindaco di Meta Giuseppe Tito e approvato dal sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, è stato adottato per venire incontro alle esigenze degli enti locali alle prese con i danni alle coste provocate dal forte maltempo che ha colpito tutta la costa della provincia di Napoli.

Il sindaco Balducelli: ora aspettiamo le risorse della Regione per il "Miglio Blu"

Ai 175.000 euro di stanziamento iniziale se ne sono aggiunti ulteriori 89.000 euro sulla base di un iter cui ha sovrinteso

l’assessore al demanio del Comune di Massa Lubrense Sergio Fiorentino che è stato supportato per tutti gli adempimenti previsti dal settore Lavori Pubblici e da quello Demanio diretti da Monica Coppola e da Antonino Prisco.

“Si tratta di un primo intervento sulle coste di Massa Lubrense - spiega il sindaco Lorenzo Balducelli - Con la Città Metropolitana di Napoli ed in particolare con il consigliere Giuseppe Tito stiamo lavorando da tempo a due importanti interventi, uno sul versante del Golfo di Napoli ed uno su quello di Salerno. Inoltre, grazie alla sinergia con la Regione Campania a breve saremo in condizioni di dare informazioni più dettagliate su un finanziamento per la messa in sicurezza del Miglio Blu a Marina della Lobra di circa 350.000 euro il cui iter si sta per concludere. Sempre per il litorale della Chiaia, stiamo per approvare un importante progetto sulla messa in sicurezza di tutto il versante che da Marina Lobra al rivolo Patierno interessato da un forte dissesto idrogeologico aggravato dall’azione delle mareggiate. Si tratta di un intervento di oltre 6 milioni di euro che la Regione Campania ha intenzione di finanziare”.

La soddisfazione dell'assessore Sergio Fiorentino

“Siamo grati al consigliere metropolitano Giuseppe Tito - commenta l’assessore Fiorentino - per la grande prontezza con la quale ha fatto in modo che la Città Metropolitana mettesse a disposizione risorse e predisponesse un bando per i comuni della provincia di Napoli colpiti dalla mareggiata del novembre 2022. Gratitudine devo esprimere a nome dell’Amministrazione ai settori Demanio e Lavori Pubblici che hanno lavorato in tempi rapidissimi a predisporre gli atti per la partecipazione al bando che aveva tempi molto stringenti di pochissimi giorni”.