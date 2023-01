Massa Lubrense, con sei milioni di euro si rifà il look di litorali e borghi Maxi progetto per il restyling dei litorali di Chiaia e Puolo: sei milioni e duecentomila euro

Con sei milioni e duecentomila euro il litorale di Chiaia e le due spiagge di Puolo si rifanno il look in vista della nuova stagione. Il progetto proposto dal sindaco Lorenzo Balducelli è stato approvato con lo studio di fattibilità tecnico-economica e consiste nel consolidamento del litoral di Chiaia e nel ripascimento di due spiagge di Puolo con il rafforzamento della scogliera di protezione del borgo marinaro.

Un iter amministrativo durato 20 anni con il Comune di Piano di Sorrento capofila del programma

L'opera è datata e risale addirirttura al 2003, praticamente 20 anni fa, con la firma di un protocollo di intesa tra i comuni di Piano di Sorrento, Meta, Sant’Agnello e Massa Lubrense. Tra questi viene scelto Piano di Sorrento come comune capofila e soggetto attuatore dell’intervento. A coordinare la progettazione del piano che riguarda la costa dei quattro comuni viene chiamato il geologo Antonio Malafronte. I primi rilievi topografici e barimetrici vengono affidati ad una societa specializzata, la Idrogeo. Successivamente viene stipulata una convenzione con il Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale dell’Università Federico II di Napoli per uno studio meteo-marino ed idrodinamico della costa interessata dagli interventi. Dalle risultanze dello studio, si procede all’ affidamanto ad ENG srl, specializzata per i servizi di ingegneria e architettura, di una progettazione.

Nel 2017 lo studio dell'intervento fu finanziato con fondi del comune di Massa

Lo studio, per la parte relativa a Massa Lubrense, è stato finanziato nel 2017 con fondi del bilancio comunale. Dopo questo lungo e tortuoso iter si è arrivata all’approvazione da parte della Giunta Comunale dell’intervento per le coste di Massa Lubrense.

Per quanto riguarda Puolo sono stati previsti tre interventi, a partire dal rinforzo della scogliera con nuovi massi che accresceranno la sicurezza dell’intero abitato proteggendolo dalle mareggiate invernali e una sottofondazione del muro paraonde. Il secondo intervento è alla spiaggia principale del borgo per rinforzare la linea di costa e un avanzamento dell’attuale spiaggia di ben 11 metri. Il terzo intervento riguarda la spiaggia che si trova all’esterno della radice della scogliera di protezione che, attraverso una serie di interventi a mare, sarà portata ai livelli degli anni 40 con una lunghezza finale di oltre 70 metri ed una larghezza variabile tra i 2 ed i 17 metri.

Al litorale di Chiaia si interviene sul dissesto per una lunghezza di 700 metri

La seconda linea di intervento riguarda in litorale della Chiaia interessato da anni da fenomeni di dissesto del versante e da danneggiamenti dovuti alle mareggiate. Si tratta di una linea di costa di circa 700 metri di lunghezza da Marina Lobra a San Montano. L’intervento prevede una pulizia del costone e disgaggio rocce instabili ed il successivo posizionamento di reti di acciaio inox con chiodi di 6 metri di lunghezza e di 26.5 mm diametro e la realizzazione di drenaggi orizzontali delle acque di falda per l’intera zona. Inoltre è previsto una notevole rinforzo della scogliera con massi calcarei bianchi al posto di quelli vulcanici di colore nero che contrastano fortemente da un punto di vista paesaggistico.

“Abbiamo sempre creduto nel progetto Coste Sicure - sottolinea il sindaco Lorenzo Balducelli - e nel 2017 abbiamo finanziato la progettazione con notevoli sacrifici attingendo a fondi del bilancio comunale. Si tratta di un'opera importante per il litorale della Chiaia che ha bisogno di interventi di consolidamento a monte dove ci sono storicamente fenomeni di dissesto e di protezione a mare con una scogliera importante per proteggere la costa dalle forti mareggiate. Un intervento che ha anche una forte valenza paesaggistica con la sostituzione nella parte emersa degli scogli di origine vulcanica nera con un scogliera in roccia calcarea bianca. Su Puolo sono stati progettati una serie di interventi che daranno nuova protezione al caratteristico borgo e nuovo slancio alla balneazione nella zona. Dal punto di vista economico parliamo di un progetto consistente che, sulla base delle interlocuzioni avute sia a livello tecnico sia politico, la Regione Campania intende finanziare”.