Maltempo: A Somma Vesuviana proroga della chiusura di tutte le scuole L'ordinanza del sindaco Salvatore Si Sarno

A Somma Vesuviana proroga della chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, di Piazza Europa e del Cimitero. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

"Preso atto dell’avviso Regionale di allerta pervenuto dal Centro Regionale di Protezione civile con il quale è stato previsto dalle ore 9.00 di domani 18.01.2022 e fino alle ore 9.00 del 19.01.2023 il seguente evento: “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata o forte intensità. Venti forti sud- occidentali con raffiche”. Accertato che per il presente evento è stata dichiarata dalla Regione Campania allerta meteo con codice colore arancione, rischio: idrogeologico diffuso.

Ho ordinato di prorogare per la giornata di domani, mercoledì 18 Gennaio 2023, salvo eventuali proroghe o il persistere del livello di criticità e di allerta, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, estesa anche a personale docente e non docente, la chiusura del cimitero cittadino; la chiusura del parco denominato “Piazza Europa” a cura della Polizia Municipale; l’interdizione a persone o mezzi, nelle piazze e giardini pubblici; l’interdizione della sosta in permanenza di persone e mezzi sui ponti presenti sul territorio comunale.

Inoltre raccomandiamo di prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115, 0818931049.

L’appello è di osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario; di prestare particolare attenzione sugli assi viari di: Via Traversa Allocca, Via Vignariello, Via Zingariello, incrocio Via Pomintella dove si potrebbero creare intasamenti fognari con conseguente scoperchiatura dei tombini e copiosa e rilevante dilavazione dell’acqua che le rendono, nei casi limite impraticabili e pericolose per la viabilità ordinaria”.