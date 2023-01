Massa Lubrense, venerdì 20 gennaio la festa della Polizia Municipale Santa Messa nell'antica Cattedrale di Santa Maria delle Grazie

Venerdì 20 gennaio alle ore 19 nella Antica Cattedrale Santa Maria delle Grazie la Polizia Municipale parteciperà alla celebrazione della Santa Messa iper la ricorrenza di San Sebastiano, il santo protettore della Polizia Locale. Ad organizzare la manifestazione il comandante dei Caschi Bianchi lubrensi cap. Pasqualino Barletta.

Il sindaco Lorenzo Balducelli ha dichiarato:“Sono particolarmente contento dell’iniziativa del Comando di Polizia Municipale guidato dal comandante Barletta di festeggiare quest’anno il santo Patrono del corpo San Sebastiano proprio qui a Massa Lubrense. Si tratta di una celebrazione religiosa che ha anche una forte valenza per la il corpo perché serve a rinsaldare il rapporto tra le varie componenti, quella dei più giovani con quelli con una lunga esperienza. Per la nostra Amministrazione, con la nostra presenza vorremo esprimere il nostro ringraziamento all’intero Comando a nome di tutta la città per l’impegno quotidiano a difesa della sicurezza e della convivenza civile. Lo facciamo - continua Balducelli - in un momento storico particolare in cui il nuovo comandante sta gradualmente lavorando ad un rinnovamento e ad una maggiore organizzazione del lavoro sul campo al servizio dell’intera cittadinanza di Massa Lubrense”.