Società Penisolaverde, nel cda l'avvocato Giulia Erminione per Massa Lubrense E' giunto a conclusione l'iter di adesione alla società del comune del sindaco Balducelli

Con la nomina dell'avv. Giulia Erminione nel CdA di Penisolaverde, la società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, si è perfezionato l'ingresso del Comune di Massa Lubrense nella partecipata di cui erano soci i comuni di Sorrento e di Piano di Sorrento. A designare l'Erminione è stato il sindaco Lorenzo Balducelli su indicazione dell'Assessore all'Ecologia Sonia Bernardo dopo una procedura a evidenza pubblica.

Un società con i tre soci pubblici diretta dal presidente Franco Parlato

Penisola Verde spa è la società composta dai comuni di Sorrento, Piano e ultimo ad aderire Massa Lubrense, che si occupa per conto dei tre enti dei servizi di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti. L'avv. Erminione affiancherà in questo nuovo e delicato incarico il presidente della società, il commercialista Franco Parlato.

“La designazione dell’avvocato Giulia Erminione nel consiglio di amministrazione di Penisola Verde - spiega l'assessore Sonia Bernardo - è un ulteriore tassello dell’entrata di Massa Lubrense nella società pubblica. Abbiamo voluto per questo compito una donna e una professionista che ci rappresentasse al meglio. A partire dal mese di marzo i servizi ecologici passeranno completamente alla nuova società. Andiamo avanti nel progetto di un soggetto unico per il ciclo dei rifiuti in Penisola Sorrentina. E’ l’unica strada che abbiamo per creare un sub ambito per il ciclo dei rifiuti e salvaguardare il nostro territorio ed i servizi di eccellenza che ci sono in Penisola Sorrentiana sia per le utenze domestiche, con il servizio porta a porta, sia per i servizi dedicati alla filiera turistica. Non cogliere questa opportunità significa passare, in base al nuovo quadro normativo, alla gestione dell’intero ciclo all’ATO3 rifiuti, un ente che comprende i comuni di oltre la metà dell’area metropolitana di Napoli. Stiamo lavorando ad un soggetto unico per un area omogenea come la nostra, che tenga conto delle caratteristiche ambientali ed economiche della Penisola Sorrentina”.