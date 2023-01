A Torre Annunziata nasce la "Rete tra ETS e scuola contro la povertà educativa" Lunedì 30 gennaio presentazione del progetto "Albergo Libera Gioventù" della Coop Sociale Metanova

Lunedì 30 gennaio alle ore 9.30 presso l’Albergo Libera Gioventù di Torre Annunziatasi tiene la conferenza stampa di presentazione del progetto per la costituzione di “Una Rete tra Enti del terzo settore e scuole per fronteggiare la povertà educativa e la Criminalità” organizzata dalla Cooperativa sociale Metanova in collaborazione con l’associazione antiusura e antiracket Finetica ed il Banco delle Opere di carità.

Metanova è stata scelta dalla Regione Campania per l'attuazione del progetto

La cooperativa Sociale Metanova, assegnataria nel 2020 a Torre Annunziata del bene confiscato alla camorra (la cosiddetta “Villa Cesarano”), è stata selezionata dalla Regione Campania Assessorato alla Legalità e Sicurezza per l’attuazione del progetto “Albergo Libera Gioventù: luogo di incontri di culture, di memorie, di ricerche” finalizzato a migliorare le pratiche di gestione del suddetto bene e a rendere la piena condivisione dello stesso con la comunità locale.

Obiettivo perseguibile attraverso la creazione di un’aggregazione di Rete e di Filiera tra le Organizzazioni del Terzo settore e le istituzioni scolastiche per fronteggiare la povertà educativa e rafforzare l’economia sociale nella città di Torre Annunziata, comportando così uno sviluppo socio-economico del territorio e la diffusione della cultura della legalità e della giustizia sociale.

Raffaele Napolitano, vice presidente di Metanova, spiega: «Con la realizzazione di questo progetto si intende avviare la costituzione di una larga cordata educativa che, partendo dalle scuole del territorio, si integri con l’intera comunità educante chiamando a far Rete le Istituzioni locali, le famiglie, gli imprenditori, i liberi professionisti, gli oratori, le associazioni sportive, il Terzo settore ed il volontariato. Lo scopo è dare vita ad una sinergia stabile fra quanti si vogliano concretamente occupare dell’educazione e della cura delle nuove generazioni della comunità di Torre Annunziata».

Alla conferenza parteciperanno: Enrico Caterino, Commissario straordinario del Comune di Torre Annunziata; Carmela Rescigno, presidente della Commissione Anticamorra e Beni confiscati Regione Campania; Claudio Palomba, Prefetto di Napoli; Mario Morcone, Assessore alla Legalità e Sicurezza della Regione Campania; Nicola Molteni, Sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno (*); Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e Merito (*); Ettore Acerra, Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale; Giovanpaolo Gaudino, portavoce del Forum Terzo Settore; Giuseppe Tamburro, Relazioni esterne del Banco delle Opere di Carità; Nello Tuorto, presidente dell’associazione antiracket e antiusura Finetica Ets.

(*presenze in attesa di conferma)