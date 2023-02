Sagristani: "S. Agnello comunità amica dello sport e del movimento sportivo" Annuncio del sindaco nel corso di una manifestazione di premiazione di piccoli atleti

Sul fronte dello sport la città amministrata dal sindaco Piergiorgio Sagristani può vantare un primato a livello provinciale, quello di disporre di strutture sportive tra le più moderne e funzionali oltre a una puntuale attenzione da parte del Comune all'associazionismo sportivo.

Il primo cittadino rivendica il lavoro svolto durante i due mandati decennali che l'hanno visto alla guida della città nel corso dei quali sono stati realizzati gli impianti che oggi ospitano attività agonistiche e amatoriali. "I nostri giovani hanno la possibilità di praticare lo sport che amano in contesti sani e sicuri - spiega Sagristani - Dal 2015 ad oggi sono stati realizzati interventi significativi per migliorare la condizione degli impianti. In Viale dei Pini c’è il campo sportivo per la pratica agonistica del calcio omologato e riconosciuto dalla federazione: bello e moderno. Inoltre, c’è la tensostruttura. Un impianto polifunzionale, aggiornato agli standard più evoluti di confort e sicurezza".

L'amministrazione ha avviato altri importanti interventi sulle strutture

Il sindaco evidenzia anche i lavori che sono stati programmati: "Sono previsti ulteriori lavori a partire da giugno 2023 con un progetto di riqualificazione dell’impianto termico da gasolio al metano e la sistemazione dell’intera struttura. Entro fine mese saranno sostituiti e potenziati tutti i corpi illuminanti il rettangolo di gioco con dispositivi di ultima generazione a LED. Lo scopo è di ottenere una illuminazione adeguate alle normative della federazione calcistica e nel contempo si realizza un notevole risparmio del consumo elettrico.

In Via Paola Zancani c’è il campo di calcio su cui sono stati realizzate opere che hanno restituito la piena agibilità. Di recente sono stati completamente rinnovati il parco giochi nell’area esterna e l’impianto di illuminazione del campo con la sostituzione dei proiettore a ioduri metallici a LED. E’ in programmazione la sostituzione del verde con uno di ultima generazione. C’è, poi, l’MSC Center con campo di calcio, piscina coperta e palestra. I residenti a S. Agnello hanno la possibilità di utilizzare l’impianto in convenzione con una card rilasciata a titolo gratuito". Insomma a Sant'Agnello praticare sport ce n'è per tutti i gusti e per tutte le fasce d'età.