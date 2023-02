Massa Lubrense, Michele Pollio è il candidato sindaco di "Azione in Comune" La designazione del Movimento Civico proposta dal consigliere Pietro Di Prisco al direttivo

Sarà l'attuale consigliere comunale di opposizione Michele Pollio il candidato sindaco alle amministrative del 2025 quando l'attuale primo cittadino, Lorenzo Balducelli, avrà completato il secondo mandato e non sarà ricandidabile.

L'opposizione di "Azione in Comune" affila le armi scegliendo con largo anticipo il candidato che dovrà sfidare la maggioranza uscente che, molto probabilmente, si affiderà all'attuale vice sindaco Giovanna Staiano per dare continuità all'amministrazione.

Il consigliere Pietro Di Prisco ha formalizzato l'investitura di Pollio

La proposta di candidare Pollio è stata avanzata dal consigliere Pietro Di Prisco al direttivo di Azione in Comune che gli ha affiato l'incarico di formare la nuova squadra e di avviare tutte le iniziative anche rispetto agli altri gruppi politici ed espressioni della realtà socio-culturale ed economica locale per formare una lista di persone competenti e appassionate che dovranno dare una svolta al paese.

“Vista la competenza mostrata in consiglio comunale, la sua capacità di intermediazione, la libertà dimostrata nelle sue scelte, Michele in questo momento è la persona giusta per aggregare intorno a sé persone di alto profilo che possano poi competere per guidare il paese” ha spiegato il collega Di Prisco ai componenti del direttivo che l'hanno accettata all'unanimità con l'impegno a portare la designazione all'approvazione dell'assemblea annuale del Movimento in corso di preparazione e nella quale, con la partecipazione di tutti gli attivisti, sarà tracciata anche la linea politica da seguire in preparazione della campagna elettorale.

Ci sarà convergenza in una stessa lista nel 2025 tra Pollio e Liberato Staiano?

Una decisione che, spiegano quelli di Azione in Comune, si fonda sull'esperienza che stiamo facendo e che in questo modo consentirà al candidato sindaco di prepararsi con largo anticipo alla sfida elettorale diventando un punto di riferimento per la cittadinanza che intende dare una svolta al governo locale.

Resta da capire se Liberato Staiano, l'altro esponente della minoranza che nel 2020 ha sfidato Balducelli, deciderà di confluire col suo movimento in quello di Azione in Comune per dar vita a una compagine più competitiva sul piano elettorale, oppure sceglierà di ritentare la corsa in proprio per centrare l'obiettivo di diventare sindaco di Massa Lubrense. In ogni caso le "grandi manovre" hanno avuto inizio e sicuramente anche nella maggioranza cominceranno a valutarsi le opzioni in campo per non lasciare troppo spazio di manovra a Pollio che sta dimostrando di avere dalla sua i numeri per aspirare alla poltrona di sindaco.

(Nella foto da sinistra. Michele Pollio, Giovanna Staiano, Liberato Staiano)