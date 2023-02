Meta, cantieri aperti per interventi di sicurezza stradale nelle aree interne Il sindaco Giuseppe Tito ha dato il via al restyling della rete stradale interna

Cantieri stradali aperti nella cittadina costiera che si prepara alla nuova stagione con un maquillage della rete urbana voluto dal sindaco Giuseppe Tito e che consiste in un intervento di riqualificazione finalizzato al miglioramento della sicurezza ed alla qualità della circolazione per le strade Via Caracciolo, Via Cosenza, Via Caruso e Via del Mare.

"Il progetto esecutivo predisposto prevede la realizzazione di un intervento di riqualificazione dei tratti di strada che collegano la parte alta del paese con il mare - spiega il sindaco Tito - e, in particolare, il rifacimento dei marciapiedi esistenti in tali tratti stradali".

In che cosa consisterò l'intervento? "Nello svolgimento delle seguenti attività: il ripristino della vecchia pavimentazione esistente sui marciapiedi, attualmente sconnessa ed in più punti staccata dal sottostante massetto; il completamento dei marciapiedi che affacciano a mare, eseguito mediante l’ampliamento degli stessi nei tratti dove sono presenti ancora parapetti in muratura ed eseguito mediante la realizzazione di uno sbalzo protetto da ringhiera in ferro; l’intervento ha come scopo finale quello di migliorare l’uso e la fruibilità dei marciapiedi rispetto alla condizione attuale ed inoltre di donare al paese anche un miglioramento dell’immagine".

Per poter permettere tali lavori si è reso necessario spostare provvisoriamente il semaforo di Via A. Cosenza che sarà riposizionato nella sua allocazione precedente al termine dei lavori.