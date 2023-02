A Massa Lubrense riparte il progetto di educazione ambientale Ecolubrafriendly Iniziativa a cura dell'AMP Punta Campanella e del comune

Ricomincia questa settimana Ecolubrafriendly, il progetto di educazione ambientale curato dall'Area Marina Protetta Punta Campanella e rivolto alle scuole del comune. Il tema che si affronterà quest’anno è Changing Mit, not the climate (cambia la mentalità non il clima), per fornire agli studenti conoscenze di base sul cambiamento climatico, promuovere riflessioni e consapevolezza e per contribuire a formare nei ragazzi una solida base utile a comprendere la crisi climatica globale e spingerli ad agire localmente in prima persona.

Da anni il progetto si svolge nella comunità scolastica di Mass Lubrense

Ecolubrafriendly si svolge da anni a Massa Lubrense grazie alla collaborazione tra l'Area Marina Protetta Punta Campanella, il comune, gli Istituti scolastici Bozzaotra e Pulcarelli e altri soggetti quali Terra delle Sirene, Gori, Coldiretti. Ha coinvolto finora diverse generazioni di alunni delle scuole primarie che tra lezioni teoriche, escursioni e laboratori didattici sul campo, hanno acquisito conoscenze e nozioni sui maggiori temi legati alla tutela ambientale e al futuro sostenibile per il territorio e il pianeta.

"Il progetto è realizzato grazie al finanziamento del Comune ed è rivolto alle scuole del territorio lubrense - sottolinea Lucio Cacace, Presidente Amp Punta Campanella - È un'iniziativa che si svolge da anni, ampliando così l'offerta formativa per i nostri piccoli studenti. Stiamo lavorando per cercare di replicare questo format anche negli altri comuni del Consorzio e spero che presto possa realizzarsi anche quest'obiettivo".

Quest'anno saranno proposte tecniche laboratoriali innovative, centrate sull’applicazione della metodologia visuale, in modo da legare l’esperienza del laboratorio all’innovazione didattica, mettendo in pratica un approccio di ricerca e sperimentale. Il progetto sarà attivo per i prossimi 4 mesi e si concluderà a maggio.