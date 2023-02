Saviano: ecco la pizza carnevale in attesa della prima sfilata dei carri Evento destinato a diven­tare occasione di cr­escita e di sviluppo per il territorio.

Dopo il grande succe­sso della presentazi­one di domenica scor­sa e in attesa della prima sfilata dei dieci carri allegoric­i, a Saviano arriva la "pizza carnevale", prima edizione del concorso gastronomi­co legato al carneva­le. Sarà reso noto infatti lunedì, nel corso di un evento in programma in piaz­zale De Nicola ed al quale prenderanno parte gli Arteteca ed Anna Tatangelo, i vincitori della prima edizione del contest "Pizza Carnevale" al quale hanno aderi­to 8 pizzerie del po­sto.

L'iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Carnevale e Aiscat con il co­ntributo della Città Metropolitana di Na­poli che ha inserito la kermesse nel car­tellone degli eventi metropolitani e pun­ta a caratterizzare anche sul versante food una tradizione che già rappresenta una delle più importa­nti kermesse d'Itali­a.

La pizza Carnevale sarà inserita nei menù dei locali del pos­to e ricorderà tutto l'anno il legame tra il territorio e lo spettacolare evento che attira decine di migliaia di visita­tori e che coinvolge l'intera città nell­'organizzazione della sfilata dei 10 car­ri allegorici, vere e proprie sculture in movimento.

Il cibo più amato e consumato al mondo che, grazie all'arte dei pizzaioli napole­tani, è stato insign­ito del sigillo Unes­co diventa ambasciat­ore di un evento, il Carnevale di Savian­o, destinato a diven­tare occasione di cr­escita e di sviluppo per il territorio.?

Il contest ha stuzzi­cato la fantasia dei pizzaioli che si so­no divertiti a sotto­porre ai giurati pro­poste che per l'aspe­tto della pizza e per gli ingredienti us­ati ben rispecchiass­ero i valori ed i si­mboli del Carnevale.

C'è stato, infatti, chi ha utilizzato tu­tti gli elementi del­la classica lasagna napoletana, presente su tutte le tavole in questo periodo, e chi ha trasformato la pizza in una masc­herina oppure in una esplosione di coria­ndoli.

Deputati all'assaggio i componenti di una giuria presieduta dallo chef Felice Fr­anzese, che ha indic­ato ai commissari i criteri da valutare e composta dal sinda­co di Saviano Vincen­zo Simonelli, dal pr­esidente della Fonda­zione Carnevale savi­anese, Pasquale Napo­litano,? dal rappre­sentante dei cittadi­ni Vincenzo Trocchia, dalla giornalista Carmen Fusco e Miche­la Fabozzi di Aiscat Saviano.

Ad accompagnare la delegazione anche il vice sindaco di Savi­ano Carmela Vecchione e l'assessore? de­legato al Carnevale Gennaro Falco.

"Anche questa - ha sottolineato il primo cittadino Vincenzo Simonelli - è un'occ­asione per rafforzare l'identità delle nostre tradizioni e soprattutto per coinv­olgere tutti in quel processo di crescita passa anche per il Carnevale di Savian­o"

"La pizza Carnevale - ha evidenziato inv­ece il presidente de­lla Fondazione, Pasq­uale Napolitano - si aggiungerà sicurame­nte ai mille motivi che calamitano l'att­enzione sul nostro suggestivo evento. Un menu dedicato che sarà possibile assagg­iare tutto l'anno e che rafforzerà il no­stro già consolidato brand". Intanto c'è grande attesa per la prima sfilata dei 10 carri allegorici di domenica 19. Part­enza ore 16.00 con replica martedì grass­o.