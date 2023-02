Carnevale di Saviano: alle 15 di domani la sfilata dei 10 carri allegorici Uno degli spettacoli più importanti d’Italia riprende dopo 3 anni di stop imposto dalla pandemia

Cresce l'attesa per la prima sfilata dei carri allegorici della 43^ edizione del "Carnevale Savianese" 2023. Uno degli spettacoli più importanti d’Italia riprende dopo 3 anni di stop imposto dalla pandemia.

Saranno 10 le macchine da festa che sfileranno lungo il percorso storico che attraversa le principali strade della città in rappresentanza di 13 comitati che di fatto danno vita al carnevale.

Sculture realizzate secondo i canoni della tradizione locale che si muovono attraverso un meccanismo elettro meccanico.

Quest’anno i messaggi sociali lanciati attraverso i carri allegorici riguarderanno, tra l’altro, le serie tv di maggiore successo, il metaverso, la bellezza e la fragilità di madre natura ed i cambiamenti climatici.

Ecco i carri e i temi rappresentati: Rione Sant'Erasmo (Stranger Rhings); Rione Sirico (Cambia-menti verso-meta); Quelli della Notte (Due anni...); Rione Cerreto-Aliperti (The Addams Family); Rione Capocaccia AGM Production (Il terzo animale); Rione Croce (Colei che tutto muove e tutto puote Madre Natura); Associazione La Vittoria ed Associazione W la TV (Tanto diverso...quanto folle da un'altra prospettiva); Associazione Prospettive (Stumble Guys); Rione Torre (Carramba che Carnaval); Rione Sena (Mondo in allarme).

"Ringrazio quanti hanno lavorato per realizzare un evento attesissimo.

Questo - dice Pasquale Napolitano, presidente della Fondazione “Carnevale Savianese” - sarà un carnevale all'insegna del sano divertimento con la speranza di poter sempre migliorare".

"Riprende la festa che porta a Saviano migliaia di persone da ogni parte della regione - dice il sindaco Vincenzo Simonelli - festa magica che coinvolge tutti, adulti, bambini, famiglie: un tripudio di partecipazione collettiva che segna il momento di una ripresa di vita normale dopo tante privazioni".