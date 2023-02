In Penisola Sorrentina gli appuntamenti della tre giorni del Carnevale A Meta la sfilata di Re Carnevale, concorsi in maschera e premi ai vincitori

In tutta la Penisola Sorrentina la tre giorni di Carnevale ha mobilitato Comuni, Scuole e Associazioni nell'organizzazione di eventi, sfilate, concorsi in maschera ed esibizioni artistiche per offrire soprattutto ai più piccoli l'occasione di vivere finalmente in libertà questa ricorrenza che, negli utlimi due anni, è stata vissuta in modo molto più contenuto per le restrizioni imposte dalla pandemia.

A Meta l'Amministrazione del sindaco Giuseppe Tito ha organizzato una degustazione dei dolci tipici di carnevale offerti dall'Associazione "Attività Metesi": sapori che rappresentano il legame con la tradizione e che nella giornata di domenica sono stati offerti al pubblico. Martedì grasso inizia con la sfilata delle maschere e la "Gran Parata di Re Carnevale" alle ore 10 in Piazza Vittorio Veneto dove artisti, fantasisti e clownband intratterranno i più piccoli con i loro giochi e spettacolari esibizioni. Per il concorso della maschera più bella è previsto come premio un soggiorno con ingresso a Gardland per un adulto e un bambino.

"Abbiamo inteso regalare un momento di svago e di sano divertimento ai nostri bambini che potranno trascorrere una giornata di festa e di spensieratezza con i genitori a festeggiare il carnevale " spiega il sindaco Tito.

A analoghe iniziative per la classica tre giorni all'insegna di sfilate con prestigiatori, trampolieri, clown e giocolieri. Martedì l'appuntamento è alle 15 in Piazza NAdrea Veniero con la Grande Parata Carnevalesca, che terminerà in piazza Angelina Lauro. Ad attendere i bambini il Fan Show con esibizioni di giocoleria e gli spettacoli interattivi con i personaggi de "Le principesse", "Banda Disney", "Re Leone e gli amici della savana", "Pinocchio Story", "La Bella e la Bestia", "Masha e Orso", "Bing Family", "Super Mario Bros" e "Bluey e Bingo". Nel corso della due giorni sono previsti momenti di baby dance e animazione con Ilaria Propoli e il teatro dei burattini dei Fratelli Mercurio.

“Anche quest’anno abbiamo preparato un ricco cartellone di eventi, pensando soprattutto al divertimento dei nostri bambini - spiega il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola - Saranno due giorni carichi di animazioni, spettacoli e scenografie. Vi aspettiamo per colorare insieme le strade della nostra città”.

A Sant'Agnello allestito un parco giochi di gonfiabili nella centrale Piazza Matteotti dove i bambini in maschera possono divertirsi e animare la festa. Analoghe iniziative sono state organizzate anche a Piano di Sorrento, Massa Lubrense e Vico Equense.