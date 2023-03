Sant'Agnello, l'annuncio del sindaco: entro l'estate avremo la nuova stazione" Procedono i lavori di costruzione della stazione ferroviaria dell'Eav in pieno centro cittadino

I seggi si apriranno il 14 e 15 maggio quanto i Santanellesi dovranno eleggere il nuovo sindaco dopo i dieci anni di Piergiorgio Sagristani che, a lavoro per scegliere il successore che guiderà la lista della maggioranza uscente, sta presentando alla cittadinanza i risultati della sua amministrazione con una campagna video denominata "Per non dimenticarci".

Un'opera fondamentale che per la sua realizzazione ha richiesto la modifica del Put

Questa volta l'obiettivo della telecamera su drone si focalizza su un'opera molto importante per una cittadina turistica come Sant'Agnello: il restyling della stazione ferroviaria della Circumvesuviana, opera realizzata da EAV dopo un'incessante azione svolta dal primo cittadino che, per far aprire i cantieri, ha dovuto conseguire a livello regionale una modifica del Put quale atto propedeutico all'intervento ormai in avanzata fase di realizzazione come lo si può vedere dalle immagini proposte dal primo cittadino che spiega: "Siamo riusciti a porre fine ad anni di degrado ed abbandono alla stazione Circum con un intervento che per complessità tecnica e burocratica aveva scoraggiato tanti. Nonostante non fosse nostra competenza non potevamo lasciare che il primo accesso al nostro Comune fosse così indegnamente rappresentato.Sia per i tanti turisti che arrivano da noi, sia per i tanti residenti che usufruiscono del servizio, le cose dovevano cambiare. E sono cambiate. Siamo riusciti nell’impresa. Infatti, sono stai reperiti 1,7 milioni di euro ed è stata ottenuta la variante al PUT la cui richiesta è stata prima deliberata dal consiglio comunale e poi votata dal consiglio regionale della Campania".

Sant'Agnello, una stazione di alto valore storico progettata dall'architetto Marcello Canino

Un passaggio importante, come sottolinea il sindaco, perchè la stazione di Sant'Agnello "è classificata come opera di alto valore storico di uno dei massimi esponenti del razionalismo italiano, l’architetto Marcello Canino inaugurata nel 1948. Pertanto nella progettazione si è posta la necessità di rispettare fedelmente i prospetti originari, come previsto dalla Soprintendenza. I lavori comprendono anche la realizzazione di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Nel nuovo progetto è previsto un impianto ascensore di ultima generazione per venire incontro alle esigenze delle persone a mobilità ridotta. L’intervento è quasi ultimato. Entro l'estate avremo una stazione moderna, pulita e sicura".